Röplabda NB I. Liga, férfi elődöntő, 2. mérkőzés MEAFC-Miskolc – Dág KSE 3:1 (25, -23, 19, 15) Miskolc, 150 néző, vezette: Csizmarik J., Rácz G. Dág: Majer, Kun, Sow, Oláh B., Krupánszki, Flachner K. Cserék: Farkas R. és Czibula (liberók) Benkő, Nagy P., Szabó B., Balázs B. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása, 1.szett: 3-3, 9-10, 13-18, 20-21, 24-24, 26-25. 2.szett: 4-4, 6-8, 9-12, 13-19, 20-23, 23-24. 3.szett: 5-2, 9-7, 13-10, 20-16, 24-19. 4.szett: 3-3, 10-9, 18-11, 24-15.

A dágiak szempontjából jól indult a mérkőzés. Gyakorlatilag az egész szett alatt minden jól működött, mindaddig, míg el nem értek a hajrához, és csakúgy, mint az első mérkőzés két szettjében is a miskolciak voltak higgadtabbak, és kiénekelték a sajtot a vendégek szájából. Nagyon bosszantó, hogy talán a dágiak kishitűsége miatt bukták el a párharcban immár a hármadik játszmát a négyből. De most a folytatás legalább nem úgy alakult, mint Dágon, bár ebben a szettben is nagy előnyről (13-19) sikerült majdnem botlaniuk, ám végre megtört a jég és a megyebeli gárda behúzta a szettet. A folytatásra ellenben már rányomta a bélyegét, hogy az első két felvonás sokat kivett a dági csapatból, és a házigazdák ezt könyörtelenül kihasználták. Folytatás Dágon, április 11-én kedden, 20 órától, és remélhetőleg végre megtörik a miskolci átok.

Zirigh Balázs: - Ott folytattuk az első szettben, mint, ahol Dágon abbahagytuk. Megint nagy előnyről nem tudtuk befejezni a játszmát, ami rendkívül bosszantó. Szerencse, hogy a másodikban nem ismételtük meg, még nagyobb előnyről, pedig majdnem sikerült. Az első két játszma sokat kivett belőlünk mind fizikálisan, mind mentálisan, és a folytatásban fokozatosan felőrölt minket a MEAFC. A vereség ellenére voltak pozitív dolgok a mérkőzésen, ami remélem erőt ad majd nekünk ahhoz, hogy kedden szépítsünk az eredményen.