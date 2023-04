Rögbi, NB I., férfi, XV’s, 9. forduló Budapest Exiles RC–Esztergomi Vitézek RAFC 15-23 (10-13) Budapest, Budapest Rugby Center, vezette: Mátrai N. (Csere Zs., Baranyi G.). Esztergomi Vitézek: Heckel, Bende, Vaga, Stavila, Volentér, Vodicska 5, Sőlősi D., Ágotai, Belencsák, Collet 13, Gódor, Stiglmayer, Sovány, Szalma, Suiogan T. Csere: Kovács-Goda, Rácz 5, Suiogan K., Hullár, Szóda, Zaiba, Csapó, Remsik. Edző: Sőlősi László.

Ez az összecsapás mindkét fél részére kulcsfontosságú volt a bajnki döntőbe jutás szempontjából. A száműzöttek csapata hatalmas létszámú kerettel dolgozik évről-évre és számos náció képviselteti magát náluk. A rekordbajnok Esztergom igazán nehéz helyzetbe került, mivel sok sérülés sújtotta az utóbbi időben. Kovács-Goda reaktiválta magát, Csapó és Sőlősi hosszú kihagyás után vállalta újra a játékot.

A mérkőzés elején mindkét csapatnak sikerült értékesítenie egy büntetőt, de leginkább a hazaiak domináltak leginkább és egy szemet gyönyörködtető akció végén megszerezték első céljukat. A félidő közepén Sőlősi László edzőnek két kényszerű cserét is végre kellett hajtania, a remekül beszálló cserék azonban új lendületet hoztak és a játékrész utolsó perceiben Vodicska vetődött be a célterületbe, ezzel pedig átvette a vezetést az Esztergom. A térfélcserére után is érvényesült az esztergomiak akarata, Rácznak sikerült áttörnie a védővonalat és növelnie az előnyt. A hosszú cserepadnak köszönhetően sikerült friss játékosokat behozni mindkét oldalon. A Stavila sárga lapja miatt emberelőnybe kerülő Exiles egy céllal felzárkózott, de Collet hibátlan büntető- és jutalomrúgásaival nem tudták felvenni versenyt a hazaiak, így alakult ki a 15-23-as végeredmény.

Az alapszakasz utolsó fordulójában május 13-án Esztergomba a Battai Bulldogok csapata látogat Esztergomba, ezen a létfontosságú mérkőzésen dől el, hogy a második helyre feljövő Vitézek bejut-e a bajnoki döntőbe.

A vasárnap Kecskeméten rendezett női és leány tornán mindkét korosztályban első helyet ért el az esztergomi csapat, a felnőtt női együttesnek hosszú idő után sikerült legyőznie az éllovas Budapesti Medvéket (26-19, a további eredmények: Fehérvár: 29-10, Exiles: 55-0, MTK: 33-0). Az U18-as fiúcsapatnak a harmadik helyet sikerült megszereznie Nagykőrösön.