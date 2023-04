A megyei első osztály 20. fordulója ezúttal vasárnap 13 órakor veszi kezdetét, egyből a forduló rangadója következik. Ekkor a remek formában lévő Tata utazik az előző fordulókban értékes pontokat veszítő Koppánymonostorhoz. Wéber Roland csapata az utóbbi öt meccsét egyaránt megnyerte, az utolsó három találkozón gólt sem kapott. Vereséggel utoljára november elején hagyták el a pályát, azóta veretlen a gárda. A klub így negyven pontot szerezve a dobogó legalsó fokán áll.

A Koppánymonostor jelenleg a második, két ponttal a tataiak előtt, viszont ez a különbség folyamatosan csökkent az elmúlt hetekben, miután a lila-fehérek az utolsó hat meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni, és három meccset is rúgott gól nélkül hoztak le. A két alakulat őszi meccse igazán izgalmas volt, akkor Vigh Lászlóék egy 82. percben szerzett Rába-góllal gyűrték le a hazai pályán játszó Tatát 2-1-re. Most is szoros párharcra lehet számítani, és amennyiben a Tata visszavágna, úgy helyet is cserélne a két klub. A listavezető Nyergesújfalu számára sem lesz egyszerű a hétvége, hiszen a Sárisápot fogadja Darabos Gábor csapata.

A tabellára nézve ugyan egyértelműek az esélyek, hiszen Fenyvesi László csapata csak két gárdát előz meg a tabellán, de az utolsó öt meccséből csak egyet veszített el - csakúgy, mint a Nyergesújfalu. Ettől függetlenül természetesen a hazaiak az esélyesek, de ősszel is csak egy 85. percben szerzett góllal tudott győzni a Nyerges 2-1-re. Érdekes párharc lehet a Kecskéd-Bábolna is: a hazaiak az utolsó öt meccsükön hat pontot gyűjtöttek, pont annyit, mint a Bábolna. A két klub között kereken tíz pont a differencia, és mindketten a felsőházba igyekeznek. A 2022-es randevújukon a Bábolna örülhetett, miután 2-1-es hátrányból 3-2-re győzött.

Szintén kereken tíz pont a különbség a Vértessomló és az Esztergom között, most egymás ellen vívhatnak. Nagy Géza csapata nehzé helyzetben van, hiszen szinte a fél csapat nem lesz bevethető. A hazaiak mindenképpen a felsőházban szeretnének maradni, de az Esztergom is erre hajt. A formát tekintve a hazaiak állnak jobban, ősszel a 92. percben esett a mindent eldöntő gól, amivel a Somló 4-3-ra nyert.

Egymás ellen vív a tabella két utolsó helyén álló csapata is, a Vértesszőlős fogadja a sereghajtó Környét. A vendégek nem szereztek még pontot idén, de egyiket sem adták könnyen. A jó formában lévő Vértesszőlősnek is alaposan meg kell izzadnia majd hazai közönség előtt. Októberben nem is bírtak egymással a felek, ott 2-2 lett a végeredmény. Két csalódott csapat egymás ellen vív majd: a tavasz egyik legrosszabb csapata a Tát, hazai közönség előtt fogadja a szintén gyengélkedő Almásfüzitőt. Jelenleg három pont a differencia, így a Füzitő be is érheti a tabellán a tátiakat. Ehhez meg kellene ismételni az októberi produktumot, ahol 3-0-ra győzött az Almásfüzitő.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 20. forduló

Április 9, vasárnap, 13 óra

Koppánymonostori SE-Tatai AC

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - Tudjuk, hogy a Tata nagyon jó mérkőzéseket játszott a tavasszal. Ismerjük az erősségeiket, de a gyengeségeiket is. Mint mentálisan, mint fizikálisan olyan állapotban van a csapatom, amilyenben egy ilyen mérkőzés előtt lennie kell. Nagyon bízom benne, hogy sok szurkoló előtt tudunk játszani majd.

Április 9, vasárnap, 16 óra

Wati-Kecskéd KSK-Bábolnai SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Húsvétkor mi mást mondhatnék?! Feltámadunk!

DG Tát SE-Almásfüzitői SC

Szabó Attila, a Tát vezetőedzője: - Sajnos több kulcsjátékosunk is sérüléssel bajlódik, így nem egyszerű a helyzetünk a bajnokság hátralevő részében. Ellenfelünk három ponttal van lemaradva mögöttünk, tipikus hatpontos mérkőzés vár ránk.

Vértessomlói KSK-FC Esztergom

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: - Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Kissé tartalékosan, de számunka nagyon fontos hazai mérkőzésen szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Vértesszőlősi SE-Környe SE

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: - Az elmúlt mérkőzéseken jó irányban indultunk el. Tudtuk, hogy lesznek benne buktatók is, de bízom benne, hogy tovább tudunk fejlődni, és ez pontokban is megmutatkozik majd a hétvégén.

Nyergesújfalu SE-Sárisápi BSE

Darabos Gábor, a Nyergesújfalu vezetőedzője: - Eddig azért küzdöttünk, hogy elsők legyünk, most azért kell, hogy sorsunkat továbbra is a saját kezünkbe tartsuk.