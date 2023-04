A mostani kaposvári döntőben Kapás Bogi 4:40.12-őt, Jackl Vivien egyéni csúcsot, 4:42.96-ot, Jakabos Zsuzsanna 4:44.21-et úszott. Érdemes kiemelni: a világbajnoki szintidő 4:43.06, tehát Bogi és Vivien is ezen belül teljesített. A tatabányai úszófenomén a 200 méteres pillangóúszás "B" döntőjében is rajtkőre állt. Itt, ahogy arról a TVSE beszámolt, a legjobb idejétől alig elmaradva nyerte meg az úgynevezett kisdöntőt, így összesítésben a 9. helyen végzett, de összességében a 6. legjobb időt úszta a mezőnyben. 1500 méteren is megmutatta magát: itt is egyéni csúcsot úszott, ami egyben “A” szint az IFI Eb-re. A felnőttek mezőnyében a negyedik lett.