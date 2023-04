NB III., Nyugati-csoport, 34. forduló

MOL Fehérvár FC II.-Zsámbéki SK 2-1 (0-1)

Székesfehérvár, vezette: Molnár R. (Szkrajcsics P., Sáfárik P. J.)

Fehérvár: Dala - Shabanov (Berekali, 46.), Lencsés, Babos (Molnár, 63.), Tóth, Urbán, Menyhárt (Lehota, 73.), Bumba (Balogh, 63.), Husvéth, Gyenti. Vezetőedző: Imrik László.

Zsámbék: Tugyi – Somogyi (Csóri, 87.), György, Sugár B. (László, 57.), Zsuppán, Kerék, Barlangi (Ludvig, 78.), Monori, Csabafi (Harmat, 57.), Szakszon (Lőrinczy, 78.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László

Gólszerzők: Molnár (67.), Tóth (81., büntetőből), illetve Kerék (7., büntetőből)

A sereghajtó Zsámbéki SK két veretlen meccsel a háta mögött érkezett a sorozatban harmadik Fejér vármegyei ellenfél ellen vívott meccsére, ezúttal Székesfehérvárra. Ősszel már egyszer megviccelte a Vidi tartalékot a Zsámbék, és most is közel állt ehhez, hiszen már a hetedik percben vezetett Bodó László csapata. A hazaiak nem bízták a véletlenre, hiszen két válogatott játékos is helyet kapott a kezdőcsapatban: Shabanov az ukrán, Bumba a román nemzeti tizenegyben szerepelt korábban. A szünet után meg is tette a hatását, hogy a hazaiak rutinosabbak, hiszen előbb Molnár egalizált, majd Tóth egy büntetőből megszerezte a hazaiak győztes gólját, így a Zsámbék pont nélkül maradt, így a hétvégét is a sereghajtó pozícióból kezdi meg.