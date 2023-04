A megyei II. osztály hétvégi fordulójában a listavezető Lábatlan javított az előző fordulóban elszenvedett vereség után és győzött Dunaszentmiklóson. Nem volt azonban könnyű dolga Karcagi Pál csapatának, hiszen a tavasszal még veretlen miklósiak szerezték meg a vezetést, de aztán Nagy Attila duplájával az első játékrész végén fordított a Lábatlan, amely aztán az utolsó percekben biztosította be a győzelmét a csereként beálló Janusz István két góljával.

A második helyen álló Mocsa a triplázó Csizmadia Rajmund vezetésével kiütéses győzelmet aratott Bajon, ahogy a harmadik helyre felzárkózó Tokod is idegenben verte tönkre a Kisbért. A vendégeknél Sárközi Ádám és Zsolnay Zsolt Pál is háromszor volt eredményes. A Zsámbék II. minimális különbséggel nyert Ácson, míg az Ászár a mérkőzés utolsó fél órájában biztosította be a győzelmét a Császáron. Az előző fordulóban a Lábatlanon bravúros győzelmet arató Csolnok háromszor szerzett vezetést a Nagyigmánd ellen, a vendégek azonban mindannyiszor egyenlítettek és végül kiharcolták a döntetlent. A forduló egyetlen hazai győzelmét a Piliscsév aratta, amely a Gyermelyt verte meg simán.

A góllövőlista élcsoportjában hosszú idő után történt változás: a 20 gólos, de február óta már az NB III-as csapatban játszó zsámbéki Sugár Somát utolérte az egyaránt triplázó mocsai Csizmadia Rajmund és a tokodi Zsolnay Zsolt Pál.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 21. forduló

Kisbéri SSE–Tokod SE 0-8 (0-5)

Kisbér, vezette: Mann Ádám József (Szajkó Árpád Attila, Szabó Barnabás).

Kisbér: Porcelán – Császár, Takács K., Varga M., Szántó, Vass, Merkl, Nyári Z., Rostás, Paulovics, Bokányi. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Tokod: Farkas P. I. – Cauxeiro, Varga G., Szőke, Orosz, Zsolnay, Sárközi, Varga B., Bartos, Petrovics (Farkas R. J., 62.), Turcsán. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Gólszerző: Sárközi (12., 45., 67.), Zsolnay (23., 43., 70.), Varga B. (27.), Bartos (80.).

Ácsi Kinizsi SC–Zsámbéki SK II. 0-1 (0-1)

Ács, vezette: Dávid Rita (Patócs Dorina, Faragó György).

Ács: Halasi – Méri (Vizkelety, 81.), Sáling (Varga R., 81.), Mándoki (Lakasz, 33.), Fekete, Kohár, Bruckner, Mayer, Lakatos, Lami, Molnár (Kovács, 66.). Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Zsámbék II.: Sándor – Szabó G. (Vimmer, 46.), Katona, Magyar, Fekete I. R., Haupt, Áprily (Veréb K., 46.), Fabók (Járfás, 76.), Peinlich, Homoki M., Papp (Oláh, 62.).

Gólszerző: Áprily (16.).

Baj KSE–Mocsa KSE 0-7 (0-3)

Baj, vezette: Erdélyi Dániel (Kun Péter Attila, Janovics Ádám).

Baj: Havran – Veres, Bárányos, Beigelbeck, Járóka, Varga, Kovács L. (Kutak, 35.), Németh Á., Számvéber (Somogyi, 56.), Antal, Sebestyén. Technikai vezető: Németh Beáta.

Mocsa: Kovács M. – Korán (Jordán, 85.), Pokk, Enyedi, Csizmadia R., Bakura, Kerekes, Engelbrecht, Czifra, Fehér Balázs (Prógli, 58.), Kántor (Mesterházi, 85.). Technikai vezető: Csizmadia Tibor.

Gólszerző: Csizmadia R. (10., 32., 87.), Kerekes (39.), Enyedi (48.), Kántor (74., 84. - tizenegyesből).

Császár-Ete–Ászár KSE 2-4 (1-2)

Császár, vezette: Udvardi Krisztián (Bálint Fanni, Mann Ádám József).

Császár-Ete: Fülöp – Vági, Mohácsi (Simon, 26.), Orban, Bauer, Beke, Zvér L. I. (Vincze, 70.), Szíjj, Stamler, Csonka (Pinzariu, 78.), Varga.

Ászár: Szabó – Bogdán (Méhes, 46.), Wolf, Palotás, Rumi (Zséfár, 50.), Lengyel László (Bodó, 89.), Ligeti, Kiss (Somogyi, 89.), Kolonics, Büki F. (Borszuk, 68.), Brandt.

Gólszerző: Csonka (5.), Stamler (47.), illetve Palotás (8., 83.), Kolonics (24.), Lengyel László (61.).

Csolnoki SZSE–Nagyigmándi KSK 3-3 (2-2)

Csolnok, vezette: Derecskei Bence (Kis Benedek, Bankó István).

Csolnok: Helmajer – Binder, Tarkövi, Bauer R., Putnoki (Nagy, 57.), Gause B., Végh, Kovács B. (Rendes, 76.), Petrovics, Pázmándi (Pápai, 61.), Vörös. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Nagyigmánd: Andrej – Németh B., Szalai T., Szalai Á. (Toldi, 90.), Patócs, Horváth, Buzás, Varga (Torma, 71.), Müller, Zvér, Szántó. Vezetőedző: Járóka József Mátyás.

Gólszerző: Bauer R. (3. - tizenegyesből, 26.), Pápai (63.), illetve Zvér (5., 32.), Szalai T. (72.).

Dunaszentmiklósi SE–Lábatlani ESE 1-4 (1-2)

Dunaszentmiklós, vezette: Áy János Hunor (Szabó Barnabás, Szajkó Árpád Attila).

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Búzer (Ströcker, 75.), Schmidt M., Dácher (Felsőházi, 67.), Lőrincz (Fekete, 46.), Schmidt N., Szili, Janetka, Kovács, Tóth L., Boros. Technikai vezető: Nágel Imre.

Lábatlan: Németh – Barnóczki (Janusz, 65.), Ölveczky, Váli, Nagy, Király, Deme, Galba, Fábián-Nagy, Török, Budaházi. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerző: Schmidt N. (32. - tizenegyesből), illetve Nagy (38., 44.), Janusz (88., 90.).

Piliscsévi SE–Gyermely 3-0 (2-0)

Piliscsév, vezette: Papp Márton (Lovas Gábor, Balázs Patrik).

Piliscsév: Csukrán – Kovács P., Mesterházi II. Csaba (Román, 83.), Kovács B. (Jász, 90.), Belovai (Vajda, 88.), Tömör, Kucsera T. (Balogh, 83.), Simon, Szőke, Szabó (Genszki Cs. R., 90.), Nagy. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gyermely: Fülöp – Kovács K., Genszki M. (Lévai, 46.), Kovács A., Gecse, Balázs A., Kiss (Váradi, 62.), Grosz, Stréhli N., Soós, Tóth. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Gólszerző: Simon (26.), Belovai (45., 76.).

Szabadnapos: Bakonysárkányi SE.

Az állás

1. Lábatlan 20 17 2 1 70-25 53

2. Mocsa 20 16 2 2 78-23 50

3. Tokod 19 11 1 7 59-40 34

4. Zsámbék II. 19 10 2 7 55-45 32

5. Bakonysárkány 19 10 1 8 59-41 31

6. Csolnok 20 10 1 9 46-34 31

7. Piliscsév 20 9 3 8 47-45 30

8. Gyermely 20 8 5 7 39-39 29

9. Nagyigmánd 19 7 5 7 52-65 26

10. Kisbér 20 8 1 11 42-48 25

11. Ászár 20 6 4 10 36-59 22

12. Baj* 19 6 5 8 44-41 19

13. Dunaszentmiklós 20 3 6 11 31-43 15

14. Ács 20 4 2 14 29-63 14

15. Császár-Ete 19 1 2 16 13-89 5

* 4 pont levonva