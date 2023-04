A megyei II. osztály hétvégi fordulójában a listavezető Lábatlan javított az előző fordulóban elszenvedett vereség után és győzött Dunaszentmiklóson. Nem volt azonban könnyű dolga Karcagi Pál csapatának, hiszen a tavasszal még veretlen miklósiak szerezték meg a vezetést, de aztán Nagy Attila duplájával az első játékrész végén fordított a Lábatlan, amely aztán az utolsó percekben biztosította be a győzelmét a csereként beálló Janusz István két góljával.

A második helyen álló Mocsa a triplázó Csizmadia Rajmund vezetésével kiütéses győzelmet aratott Bajon, ahogy a harmadik helyre felzárkózó Tokod is idegenben verte tönkre a Kisbért. A vendégeknél Sárközi Ádám és Zsolnay Zsolt Pál is háromszor volt eredményes. A Zsámbék II. minimális különbséggel nyert Ácson, míg az Ászár a mérkőzés utolsó fél órájában biztosította be a győzelmét a Császáron. Az előző fordulóban a Lábatlanon bravúros győzelmet arató Csolnok háromszor szerzett vezetést a Nagyigmánd ellen, a vendégek azonban mindannyiszor egyenlítettek és végül kiharcolták a döntetlent. A forduló egyetlen hazai győzelmét a Piliscsév aratta, amely a Gyermelyt verte meg simán.