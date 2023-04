A tatabányai színekben vívó Muhari Eszter az Egyesült Államokból érkezik haza a viadalra, aki a felnőtt világranglistán az előkelő 17. helyen áll. A megmérettetés azért is fontos a vívók számára, hiszen a válogatott csapatba bekerülés is tét: amelyre van esélye a tatabányai Büki Lilinek is, de a szintén tatabányai Gnám Tamara és Salamon Réka is versenyeznek szombaton.

A férfi párbajtőrözők között is indulnak vármegyei versenyzők. Tatabányai színekben vív majd Kovács Gergely, Mahringer Josef, Viktóri-Farkas Ádám, Hanyu Zsombor, Henyecz Gábor, Szarvas József. Az OMS Tata részéről Keresztes Ádám, Horváth Levente, Krcs Dávid és Kátai Bence lép pástra.