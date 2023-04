Kimondottan jó hozzáállás jellemezte a hazaiak játékát. Feszesen védekezett a Tombor-legénység, és az első félidőben, Maras vezérletével eredményesen is támadtak a Kék Tigrisek.

A szünetet követően sem változott a meccs összképe. A csereként beálló Nagy Benedek remekül oldotta meg a feladatát a kapuban, a pályára lépő játékosok pedig mind igyekeztek tudásuk legjavát nyújtani. A fiatalok is oda tették magukat, köztük Ubornyák, Pergel és Krancz is. Az viszont már szomorú hír, hogy az első játékrész derekán Ugalde bokasérülést szenvedett. A „bajt okozó”gyöngyösi játékost ugyan piros lappal kizárták a játékból, de ez nem sokat segít a továbbiakban a tatabányai csapaton. Ugaldén kívül Peric-nek is el kellet hagynia a „parkettát”, a Bányász irányítójának ugyanis kiújult a sérülése…