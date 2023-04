A BKV Előre hivatalos oldala kissé sajátos stílusban írta le a történteket. A klub weboldalán található "tudósítást" változás nélkül közöljük.

A találkozót az a Büki Gábor vezette, aki tavaly októberben Böde Dánielt is kiállította a Paksi FC NB III-as csapatából, miután a rutinos támadó kapott egy könyököst, amit nem fújt le a játékvezető, ezt tette szóvá hevesen a korábbi Fradi-csatár. Bödét ezt követően öt meccsre tiltotta el az MLSZ Fegyelmi Bizottsága.

Na de térjünk vissza a találkozóra. A 25. életévét még nem betöltött Büki sportárs képességeit meghaladta ennek a mérkőzésnek a levezetése. Ezen nincs mit csodálkozni! Mindössze 18 éves, amikor búcsúzik az aktív labdarúgástól, utolsó aktív évében 5 mérkőzést játszott, ebből is kettőn csak csereként lépett pályára. 18 évesen úgy gondolja, hogy talán több tehetsége lesz majd a játékvezetéshez. Hát valószínűleg rosszul mérte fel a helyzetet. De nem csak ő, valószínűleg azok is akik idáig egyengették a játékvezetői pályafutását. Vagy idáig mindíg a helyzet magaslatán volt, és csak most fogott ki egy rossz napot? Bízunk abban, hogy ez az utóbbi az igaz. Hihetetlen sok téves (?????) ítélet, botrányos játékvezetést mutatatott be az ifjú játékvezető. Folyamatosan provokálta a hazai játékosokat beszólásaival, kritizálta őket játékuk miatt. Egy játékvezető, ha úgy gondolja, hogy valami méltánytalanság éri a játékosok, edzők felől, könnyen a zsebébe nyúl, villan a sárga, vagy a piros lap, máris büntet. De ki védi meg a játékosokat, ha találkoznak egy arogáns, öntelt, szemtelen játékvezetővel?