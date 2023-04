Elmesélte azt is, hogyan került a Feyenoordhoz, Hollandia egyik legjobb együtteséhez.

– Tulajdonképpen engem egy menedzseriroda vitt ki Hollandiába, s rögtön egy topcsapathoz. Előtte már a Stuttgarttal is volt előszerződésem, csak eltört a lábam. Így utólag azt mondom, jobb is. A Feyenoordnál az első év nem volt olyan jó, sőt, rögtön az első meccsen téglával dobáltak minket a szurkolók, amikor hátrányba kerültünk. Tudtam, ott mindig győzni kell! – emlékezett vissza Kipu.