Röplabda NB I. Liga, férfi, a 3. helyért, 3. mérkőzés

Dág KSE–Dunaújváros

Oszuska Miklós Sportcsarnok, Dág, hétfő, 16 óra.

A három győzelemig tartó párbaj harmadik mérkőzésén akár le is zárhatta volna a hely­osztó csatát a vármegyebeli gárda, amennyiben hazai pályán nem botlik. Igaz, Zirigh Balázs vezetőedző alakulata a második meccsen, idegenben javított, és ezzel visszaszerezte a pályaválasztói előnyét. Amit most, május elsején szeretne győzelemre váltani. Erre a dágiaknak minden esélyük meg is van, amennyiben olyan jól és koncentráltan röplabdáznak, mint tették azt szerdán a Duna-parti városban. A találkozón Kulcsár G. és Villás T. fújják majd a sípot.