Labdarúgás Az öregfiúk északi és déli csoportjában is a 11. fordulót rendezték hétfőn. Délen az Oroszlány továbbra is veretlenül vezeti a tabellát, most például a Vértesszőlős csapatát verte a gárda 5-1-re, ráadásul úgy, hogy az első gólt a szőlősi csapat szerezte. A Bokod már hiába vezetett 3-0-ra is, a Vértessomló nem adta fel, és végül 3-3 lett a végeredmény. A Várgesztes Bakonyszombathelyen nyert 4-1-re. A dobogóra még a Vértesszőlős fér fel, a harmadik helyen a Kecskéd áll, amely szabadnapos volt ebben a fordulóban. A legtöbb gólt eddig Somodi László (Oroszlány) jegyezte, aki már 16 alkalommal volt eredményes.

Északon az Esztergomi Vitézek RAFC áll a tabella élén, szintén veretlenül. A hétvégén a Szomódot verte 4-3-ra. A Tatabányai Vasas a Mocsa ellen 5-2-re nyert. Idegenben győzött a Tata Tokodaltárón 4-0-ra, és a Lábatlan Gyermelyen 3-1-re. A Tatabányai Vasas a második, a Lábatlan jelenleg harmadik a tabellán. A legtöbb góllal jelenleg a gyermelyi Farkas Antal áll, aki 17-szer köszönt be az ellenfeleknek.