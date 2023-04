A listavezető Lábatlan nem kegyelmezett a Bajnak, kilenc perc után már három góllal vezetett és végül egy híján tíz góllal küldte haza a vendégcsapatot. A házigazdánál Nagy Attila mesterhármast ért el. Ugyancsak kilencet rúgott a harmadik helyre fellépő Csolnok, mégpedig a romokban heverő, az előző hat mérkőzését egyaránt elveszítő Kisbér vendégeként. A csolnokiak legeredményesebb játékosa a négy gólt szerző Bauer Richárd volt.

A Tokod már az első félidőben eldöntötte a Piliscsév elleni mérkőzést, ahogyan a Gyermely is a sereghajtó Császár-Ete elleni összecsapást. Utóbbi meccsen a félidőben beálló Genszki Márton jutott el mesterhármasig. A Nagyigmánd meglepően simán verte a Zsámbék II.-t, míg az őszi formáját továbbra sem találó Bakonysárkány ugyan kétszer is egyenlített a Dunaszentmiklós ellen, a vendégcsapat harmadik góljára már nem volt válasza. Az Ászár a mesternégyest elérő Palotás Péter vezetésével ütötte ki az Ácsot. A góllövőlista élén továbbra is az ezúttal szabadnapos Mocsa támadója, Csizmadia Rajmund áll 26 találattal.

Eurotrade Solar megyei II., osztály, 24. forduló

Ászár KSE–Ácsi Kinizsi SC 7-0 (2-0)

Ászár, vezette: Horváth István (Kiss Csaba).

Ászár: Lengyel Levente (Szabó, 78.) – Méhes, Palotás, Rumi, Lengyel László (Kiss K. L., 57.), Polgár (Borszuk, 60.), Ligeti, Kiss J., Zséfár (Somogyi, 78.), Brandt, Wolf.

Ács: Kurica – Méri, Sáling (Mándoki, 42.), Fekete, Kohár, Bruckner, Varga, Mayer, Ozoróczi N., Lami, Lakasz. Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Gólszerző: Lengyel László (35.), Palotás (36., 54., 58., 63.), Kiss K. L. (65.), Kiss J. (72.).

Bakonysárkányi SE–Dunaszentmiklósi SE 2-3 (1-1)

Bakonysárkány, vezette: Szabó Géza (Aschenbrenner Richárd).

Bakonysárkány: Wohl – Wolf (Geczinger, 23.), Ritter, Nagy L. (Szűcs, 47.), Pirsli, Lakatos, Kokas, Fischer, Horváth, Fülöp (Ratatics, 72.), Koncz.

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Pekár (Búzer, 61.), Schmidt M. (Ströcker, 76.), Dácher, Purgel, Schmidt D. Z., Takács, Szili (Fekete, 76.), Janetka (Schmidt N., 46.), Kovács, Tóth L. Technikai vezető: Németh Tamás János.

Gólszerző: Kokas (38.), Lakatos (61.), illetve Schmidt M. (17.), Szili (50.), Purgel (85.).

Gyermely–Császár-Ete 6-0 (3-0)

Gyermely, vezette: Urbanics Áron (Mihályi Máté, Kis Benedek).

Gyermely: Kővári – Tóth (Genszki, 46.), Huszárovics (Kovács K., 46.), Rácz, Ligeti, Soós, Váradi, Gecse, Balázs, Stréhli N., Grosz (Nagy, 76.). Vezetőedző: Sulyok Attila.

Császár-Ete: Kun – Simon, Szabó M., Orban, Stamler, Beke, Kisvári, Pinzariu, Csonka, Szabó N., Vincze.

Gólszerző: Balázs (9.), Huszárovics (13.), Tóth (30.), Genszki (67., 73., 84.).

Kiállítva: Stamler (Császár-Ete, 70.).

Kisbéri SSE–Csolnoki SZSE 0-9 (0-3)

Kisbér, vezette: Áy János Hunor (Janovics István, Fekete Benedek).

Kisbér: Porcelán – Spohn, Takács K., Vass (Varga, 8.), Horváth, Merkl, Rostás, Falusi, Paulovics, Bokányi, Nagy F. K. (Császár, 46.). Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Csolnok: Merész – Binder, Nagy Cs. (Rendes, 55.), Bauer R., Putnoki, Gause B., Krammer (Kalster, 63.), Kovács B., Jantos, Pázmándi, Vörös. Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Gólszerző: Pázmándi (27., 29.), Bauer R. (31., 48., 52., 71.), Putnoki (55., 58.), Kalster (80.).

Kiállítva: Gyüszi Levente (20.), Varga (48.) - egyaránt Kisbér.

Lábatlani ESE–Baj KSE 9-0 (4-0)

Lábatlan, vezette: Papp Márton (Bálint Fanni, Szabó Barnabás).

Lábatlan: Török Dominik – Ölveczky (Teiter, 62.), Varga M., Váli, Galba (Mann, 52.), Nagy, Deme (Nyergesi, 82.), Budaházi (Rozmán, 75.), Fábián-Nagy, Szenes (Janusz, 43.), Török Dávid. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Baj: Jurassa –Pálinkás (Hocza A., 46.), Somogyi (Kutak, 58.), Bárányos (Hocza K. P., 7.), Beigelbeck, Járóka, Lounes, Varga A., Németh Á., Antal (Kovács L., 58.), Sebestyén. Technikai vezető: Bujdos László.

Gólszerző: Váli (3.), Nagy (6., 45., 55.), Szenes (9.), Janusz (60.), Mann (77.), Rozmán (84.), Nyergesi (88.).

Nagyigmándi KSK–Zsámbéki SK II. 4-1 (2-1)

Nagyigmánd, vezette: Lovas Gábor (Bankó István, Balázs Patrik).

Nagyigmánd: Andrej – Németh B., Szalai T., Szalai Á., Patócs, Horváth I. (Kovács K., 69.), Buzás (Horváth Z., 62.), Varga, Zvér (László, 79.), Turi, Krizsán. Vezetőedző: Járóka József Mátyás.

Zsámbék II.: Sándor – Baksa (Vimmer, 67.), Szabó G. (Gulyás, 46.), Katona, Magyar G., Haupt, Fabók (Járfás, 72.), Peinlich (Oláh, 78.), Kondás (Bíró, 60.), Homoki M., Veréb K.

Gólszerző: Zvér (23.), Turi (44., 65.), Szalai T. (59.), illetve Kondás (10.).

Tokod SE–Piliscsévi SE 6-2 (4-0)

Tokod, vezette: Tomacsek Balázs (Kovács Zsolt, Fábry Csanád Zsolt).

Tokod: Farkas P. I. – Kiss B., Szőke I., Varga L. A., Orosz, Barna (Szántó, 71.), Zsolnay, Németh B., Sárközi (Papp, 81.), Bartos, Varga B. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Piliscsév: Csukrán – Szabó, Tömör (Román, 86.), Kovács B., Bartl (Horváth, 64.), Kucsera T., Szőke T., Belovai, Simon, Nagy, Mesterházi II. Csaba. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Sárközi (6.), Barna (15.), Zsolnay (29., 94.), Kiss B. (41.), Szőke I. (87.), illetve Kucsera T. (60.), Szabó (87.).

Kiállítva: Varga L. A. (Tokod, 73.).

Szabadnapos: Mocsa KSE.

A bajnokság állása:

1. Lábatlan 23 20 2 1 88-27 62

2. Mocsa 22 17 3 2 94-25 54

3. Csolnok 23 13 1 9 64-39 40

4. Tokod 22 13 1 8 73-49 40

5. Zsámbék II. 22 11 2 9 60-52 35

6. Bakonysárkány 22 11 1 10 67-49 34

7. Piliscsév 23 10 3 10 53-59 33

8. Gyermely 23 9 6 8 48-44 33

9. Nagyigmánd 22 8 6 8 58-70 30

10. Ászár 22 7 5 10 45-61 26

11. Kisbér 22 8 1 13 42-60 25

12. Baj* 22 6 7 9 48-54 21

13. Dunaszentmiklós 23 4 7 12 38-52 19

14. Ács 23 5 3 15 34-73 18

15. Császár-Ete 22 1 2 19 14-112 5

* 4 pont levonva