Labdarúgás, NB II., 30. forduló

Aqvital FC Csákvár–Dorogi FC

Csákvár, vasárnap, 16 óra.

A 19., utolsó előtti helyen álló Dorog az előző körben megnehezítette ugyan a listavezető Diósgyőr dolgát, de egy hajrában kapott szabadrúgásgóllal végül mégis alulmaradt hazai pályán (0–1) és így továbbra is kieső helyen áll. Az őszi idényben jól teljesítő Csákvár kipukkadt tavaszra, az előző 11 meccsén nyeretlen maradt, ezeken mindössze hat pontot tudott szerezni. A Fejér vármegyeiek ezzel a 15. helyre csúsztak vissza a tabellán és már csak két ponttal vannak az osztályozós zóna fölött. Oda, ahová a Dorog is igyekszik, ehhez azonban sürgősen el kell kezdenie gyűjteni a pontokat Marián Sluka együttesének, hiszen fogynak a fordulók...

– A Csákvár nincs jó passzban, tavasszal akadozik a játéka, de összeszokott, bő kerettel rendelkező csapat. Mi azonban, mint mindig, ezúttal is magunkra koncentrálunk. Az elmúlt hetekben játékban stabil teljesítményt nyújtottunk, minden ellenfelünkkel felvettük a versenyt, ezúttal is ezt várom a csapatomtól. Mostantól azonban ennek a teljesítménynek már pontokban is jelentkeznie kell, így már Csákváron is – nyilatkozta Marián Sluka, a dorogiak vezetőedzője.