Labdarúgás, NB II., 29. forduló Dorogi FC–Diósgyőri VTK 0-1 (0-0) Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, 500 néző, vezette: Kovács J. Z. (Bertalan D., Varga G.). Dorog: Molnár – Kárász, Preklet, Hesz, Kotula – Barna (Magyari, 61.), Lénárth, Kapornai (Berkó, 86.), Király (Albert, 61.), Szedlár (Papp Marcell, 61.) – Szalai (Dlusztus, 76.). Vezetőedző: Marián Sluka. DVTK: Senkó – Csirmaz (Radics, 69.), Szatmári Cs., Bárdos, Bokros – Koman, Holdampf (Bényei Á., 69.), Cseke (Lőrinczy, 61.) – Jurek (Eppel, 79.), Lukács D., Medgyes S. (Obounet, a szünetben). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. Gólszerző: Lőrinczy (85.).

A kiesés ellen küzdő Dorog a listavezető Diósgyőrt látta vendégül. A mérkőzés elején a vendégek birtokolták többet a labdát, később aztán a Dorog átvette az irányítást és a vezetés megszerzéséhez is közel állt, de előbb Senkó védte Szedlár közeli lövését, majd Szalai fejelt a keresztlécre. A második játékrész is hazai helyzettel indult, majd Jurek lőtt egymás után két kapufát. A miskolciak egyre inkább átvették az irányítást, de úgy tűnt, a Dorog otthon tarthat egy pontot. A 85. percben azonban Lőrinczy 18 méterről a kapuba tekert egy szabadrúgást, amellyel el is döntötte a mérkőzést. A Dorog maradt a 19., utolsó előtti helyen.

Marián Sluka: – Sajnálom a csapatomat, mert egy pontot minimum megérdemeltünk volna. Szervezett, jó játékot nyújtottunk, de a végjáték kezelésében tovább kell fejlődnünk.