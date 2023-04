Az alapszakasz lassan a végéhez ér, de nincs ok a pánikra, hiszen a rájátszás még csak most fog következni. Ezen a hétvégén három különböző időpontban is játszanak majd a csapatok. Legelőször szombaton, 17 órától csap össze a Tata és az Almásfüzitő. A mérkőzés esélyese egyértelműen a Tata, hiszen zseniális formában van a téli szünet óta a gárda, és eddig nem talált legyőzőre. Ezzel a formával vissza is küzdötte magát a bajnoki címért folyó harcba, hiszen csak hat pontos a hátránya a Nyergesújfalu mögött, és kettő a második Koppánymonostorral szemben.

Az Almásfüzitő újoncként nem szerepel túl fényesen idén, de kiesési problémája nincs, de a felsőház már elérhetetlen, így felszabadultan focizhat a csapat. Ősszel a két csapat szoros meccset vívott egymással, ott a Füzitő került előnybe, ám a Tata végül fordítani tudott. Vasárnap 14:30-kor kezdődik a forduló rangadója, ahol a Koppánymonostor fogadja a Vértessomlót, azaz a második játszik a negyedikkel. A hazaiak az előző fordulóban is rangadót vívtak, annak döntetlen lett a vége a Tata ellen, míg a Somló azt az Esztergomot győzte le 4-2-re, amely 0-0-t játszott előtte a monostoriakkal. A két csapat között négy pont a különbség, a Vértessomló feltett célja pedig a dobogóért való harcba beleszólás, amit ezen a meccsen jócskán meg tud tenni. Ősszel nem bírtak egymással a felek, ott 1-1 lett a vége. 16 órától aztán a már biztos felsőházas Bábolna látja vendégül a hatodik helyre, így szintén a felsőházra hajtó Tátot. A hazaiaknak nagy tét már nem nyomja a vállukat, bár az ötödik helyet mindenképpen szeretnék megőrizn. A Tát eddigi tavaszi teljesítménye nem vonul be a történelemkönyvekbe, de az előző fordulóban újra nyerni tudtak, aminek köszönhetően a saját kezükben van a sorsuk, ha a felsőházba akarnak szerepelni.

Szintén ide vágyik az Esztergom is, de Spóner József csapata egy ponttal a Tát mögött van, így a maradék két meccsen több pontot kell szerezni, mint a Tát, ha a felsőházba akarnak játszani. Ehhez most a Vértesszőlős ellen kellene szerezni hármat, de nem lesz egyszerű feladat. A szőlősi gárda Tokaji Zsolt visszatérése óta megkeményedett, stabilabb lett, és bár már nincs sok tét, amiért futballozhatnak, mégis megnehezíthetik bárki dolgát. Sárisápon is ugyanez a helyzet, Fenyvesi László megérkezése óta jól muzsikál a csapat, de a felsőházat már el lehet felejteni. A Kecskéd is nehéz helyzetben van, most egymás ellen játszhatnak. A listavezető Nyergesújfalu a sereghajtó, ám előző fordulóban nyerni tudó Környéhez utazik.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 21. forduló

Április 15, szombat, 17 óra

Tatai AC-Almásfüzitői SC

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - Ősszel megszenvedtünk Almásfüzitőn. Most újra nagy feladat vár ránk. Forma alapján nem lehetne kérdés, de tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Továbbra is jó a hangulat a csapatunkban, és megfelelő a mentalitásunk. Fegyelmezetten és koncentráltan kell játszani, hogy itthon tartsuk a három pontot. De nem lehet más célunk, mint hogy nyerjünk!

Április 16, vasárnap, 14:30

Koppánymonostori SE-Vértessomlói KSK

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - Van elég bajunk a mostanában... Elég sok eltilottunk van, ráadásul sérülések miatt többen nem edzettek rendesen. Olyan csapat ellen játszunk, akik jól szerepelnek mostanában. Rohadt nehéz mérkőzés lesz, de ha olyan játékot produkálunk, mint az előző hétvégén, akkor biztos vagyok benne, hogy eredménnyel is fog párosulni.

Április 16, vasárnap, 16 óra

Bábolnai SE-DG Tát SE

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - Mindennemű teher és nyomás nélkül szeretnénk üldözőbe venni az előttünk állókat.

Sárisápi BSE-Wati-Kecskéd KSK

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - Két fiatal együttes lép pályára, kiegyenlített mérkőzésre lehet számítani. Hazai pályán a győzelmet várom el csapatomtól, és szeretnénk zárkózni a középmezőnyhöz.

Környe SE-Nyergesújfalu SE

Zelenai Erik, a Környe játékos-edzője: - Végre egy győztes mérkőzés után várjuk a hétvégi fordulót, ahol egy jó csapat lesz az ellenfelünk. Mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el.

FC Esztergom-Vértesszőlősi SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: - Szeretnénk az alapszakaszt egy hazai győzelemmel lezárni, és életben tartani az esélyeinket a felsőházba kerülésre.