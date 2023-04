Igen érdekes fordulóval folytatódik a megyei másodosztály. A forduló rangadója már szombaton lesz, ahol a harmadik helyen álló Zsámbék fogadja a listavezető Lábatlant. A két csapat között ugyan 21 pont a különbség, mégis szoros lehet a párharc, bár nagyban függ attól is, hogy a Zsámbék milyen kerettel tud játszani. A második helyen álló Mocsa idegenben lép pályára, méghozzá Ászáron: itt a hazaiak az utolsó két meccsüket ugyan megnyerték, de így is a középmezőny alján van jelenleg az alakulat, így a Mocsa bőven esélyese a párharcnak. Nagyon fontos, hatpontos derbi lesz a tavasszal szárnyaló Csolnok, és mostanában gyengélkedő Bakonysárkány összecsapása is, hiszen a két alakulat fej-fej mellett áll. A dobogó legalsó fokáért nagy a harc, többek között ez a két gárda is pályázik rá, így aki ezt a meccset nyeri, nagyot lép előre.

Ebbe a párharcba a Tokod is beleszólna, hiszen ugyanúgy 34 pontja van, mint az előbbi két gárdának. A hétvégi ellenfelük az újonc Dunaszentmiklós lesz, amely tavasszal a legjobbak közé tartozik, bár most épp három meccses nyeretlen szériában vannak. Lesz kiesési rangadó is, hiszen a sereghajtó Császár-Ete az utolsó előtti Ácsot fogadja. A két klub között tíz pont a különbség jelenleg, ősszel 4-1-re győzött az Ács. A Gyermely még odaérhet a dobogóra egy nagy hajrával, ehhez elsőként a bajt kellene legyőzni idegenben. A Baj három meccs óta nem tudott győzni. A Piliscsév és a Nagyigmánd között mindössze három pont a differencia, most egymás ellen játszanak. Szabadnapos a Kisbéri SSE lesz.

Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 23. forduló

Április 15, szombat, 16 óra: Zsámbéki SK II.-Lábatlani ESE

Április 16, vasárnap, 16 óra: Csolnoki SZSE-Bakonysárkányi SE, Dunaszentmiklósi SE-Tokod SE, Piliscsévi SE-Nagyigmándi KSK, Baj KSE-Gyermely, Császár-Ete-Ácsi Kinizsi SC, Ászár KSE-Mocsa KSE.