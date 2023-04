Floorball mellett foci

Lelovics Nóra ebben a szezonban is folytatta remek sorozatát. A Mentőangyalok tehetséges floorballosát az előző két évben Magyarország legjobb női játékosának választották. Nóra focizik is, a felvidéki KFC Komárom erőssége, másfél hónappal ezelőtt a szlovákiai Grassroots Football Gálán a 2021-22-es szezon gólkirálynőjének járó díjat is átvehette, 12 tétmérkőzésen 35-ször talált az ellenfelek hálójába. Tavaly tagja volt az U19-es magyar női válogatottnak is, a tavalyi olaszországi Európa-bajnoki selejtezőkön Svájc ellen gólt is szerzett. Az U19-es floorball-világbajnokságon pedig öt mérkőzésen 23 gólt lőtt, így a mezőny legeredményesebb játékosa lett és az All Star csapatba is bekerült.