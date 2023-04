Kosárlabda, NB I. A, alsóházi rájátszás, férfi, 2. forduló Kometa Kaposvári KK–MVM-OSE Lions Kaposvár, szombat, 18 óra.

Mindkét csapat magabiztos hazai győzelemmel kezdte a play-outot: az alsóházi rájátszás harmadik helyén álló Oroszlány a Szegedet (89-76), a második Kaposvár pedig a Honvédot (95-72) győzte le szerda este. A bajnoki helyezések és az egy pontnyi különbség is amellett szól, hogy két, hasonló játékerejű csapat mérkőzik meg egymással, így a pillanatnyi forma dönthet közöttük holnap este, bár a hazai pálya a somogyiak mellett szól. Az oroszlányi szurkolókon nem fog múlni a siker, hiszen minden bizonnyal ezúttal is szép számmal kísérik majd el kedvenceiket, így aztán kaposvári barátaikkal is ápolhatják a hosszú ideje fennálló baráti kapcsolatot.

– A Kaposvár kemény ellenfél lesz idegenben, amely nagyon jól játszik hazai pályán. Nekünk pedig ismét csapatként kell működnünk ahhoz, hogy eredményesek lehessünk – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Simon Petrov, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.