A megyei másodosztály hétvégéje olyan lesz, mint a zivatar: elszórva érkezik. 13 órától a Kisbér és a Tokod vív rangadót. Előbbi 25, utóbbi 31 pontot szerzett eddig, így a Tokod joggal reménykedhet a dobogóban, ráadásul a Kisbér az utóbbi három meccsét egyaránt elveszítette. Ősszel viszont a Kisbér elvitte mindhárom pontot Tokodról. Egy órával később kezdődik egy zöld-fehér derbi, az Ács a Zsámbékot fogadja. A vendégek visszacsúsztak a tabella hatodik helyére, bár az ácsiak ezt is elcserélnék, ugyanis a hazai gárda az utolsó előtti a tabellán. A forduló többi találkozója már 16 órakor veszi kezdetét. Így az a Csolnok-Nagyigmánd is, ami több szempontból érdekes lehet. A Csolnok vette el a listavezető Lábatlan veretlenségét, és sorozatban harmadik győzelmét aratva már az ötödik a tabellán, míg a Nagyigmánd is szép sikereket aratott a tavasszal, így itt is bármi lehet. A Lábatlan a tavasz meglepetéscsapatához, a Dunaszentmiklóshoz látogat. Karcagi Pálék nem mehetnek biztosra, ugyanis az újonc tavasszal még nem kapott ki. A második helyen álló Mocsának sem lesz egyszerű a baji kirándulás, bár Csizmadia Rajmundék kirobbanó formának örvendenek így tavasszal. A sereghajtó Császár-Ete az Ászárt látja vendégül a hétvégén, a Piliscsévi SE pedig szabadnapos.

Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 21. forduló

Április 2, vasárnap, 13 óra:

Kisbéri SSE-Tokod SE.

14 óra: Ácsi Kinizsi SC-Zsámbéki SK II.

16 óra: Csolnoki SZSE-Nagyigmándi KSK, Dunaszentmiklósi SE-Lábatlani ESE, Piliscsévi SE-Gyermely, Baj KSE-Mocsa KSE, Császár-Ete-Ászár KSE.