Röplabda NB I. Liga, férfi, a 3. helyért, 2. mérkőzés

DKSE – Dág KSE

Dunaújváros, városi sportcsarnok, szerda: 19 óra 30.

Ki lehet kapni egy helyosztó mérkőzésen még hazai pályán is, azonban a vereség módja már korántsem mindegy, hogy milyen. A dágiak ugyanis úgy vesztettek az újvárosiak ellen az első találkozón, hogy egyszerűen és egyben nagyon tévesen lebecsülték ellenfelüket az első simán megnyert játszma után. Végül így jutottak el a rövidített, ötödik szettig, amelyben, a röplabdás hagyományok szerint, bármi megtörténhet. A megyebeli gárdával pedig a meg is történt a legrosszabb, ami történhet, vesztett, és ezzel elúszott a pályaelőnye. Most szerdán ennek és a becsületük visszaszerzéséért utazik az acélvárosba Zirigh Balázs vezetőedző csapata.

- Remélem, a fiúk átérzik a súlyát, jelentőségét az első vereségnek – mondta a dágiak szakvezetője. – Nagyon szeretnénk megszerezni azt a harmadik helyezést, ehhez először is az kell, hogy visszanyerjük a pályaelőnyünket, azaz győzni meggyünk a Duna-partjára