A harmadosztály déli csoportjában már szombaton megkezdődik a forduló, a listavezető Császár-Ete II. a Bokodot fogadja, és minden bizonnyal otthon is tartja a három pontot. Vasárnap a Dad már biztosan a felsőházban folytatja, a Várgesztesnek még némi esélye van oda kerülni, de ez csak matematikai. A Bársonyos elég rossz formában van, de most a sereghajtó Bakonyszombathely csapatát fogadja, így esély mutatkozik a javításra, bár a felsőház itt is elúszott már. A forduló rangadója Szákszenden lesz, ahová a Csém utazik. A két klub között egy pont a különbség, így aki itt nyer, az óriásit lép a harmadik helyért folyó csatában előre. A Réde és a Tárkány között is három pont a különbség, bár ez nem dönt semmiről. A Bana–Oroszlány-­meccs elmarad. Északon a listavezető Tardos a jó formában lévő Naszály ellen vív rangadót, a Dunaalmásnak pedig a sorozatban hármat bukó Süttőt kellene legyőznie, hogy tartsa a második helyét. A jelenleg harmadik TABAK az ötödik pozícióig felsurranó Tatabányai Vasassal vív rangadót, itt négy pont a differencia. A Szomódnak kötelező a három pont begyűjtése Annavölgyön, a Bajót viszont meg fog szenvedni Vértestolnán.



Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 20. forduló

Április 22., szombat, 17 óra: Császár-Ete II.–Bokod FCE.

Április 23., vasárnap, 17 óra: Dad SE–Gesztesi SE, Bársonyos SK–Bakonyszombathely KSE, Szákszendi SE–Csémi SE, Réde KSE–Tárkány KSE.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 19. forduló

Naszály SE–Tardosi FC, D.M.A.C. Dunaalmás–Süttői SC, Annavölgyi BSE–Bar-Nul Szomód SE, Vértestolnai TE–Bajóti Szikra SE, Tatabányai Vasas–TABAK.