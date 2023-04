Simon Petrov: – Mint mindig, először is köszönetet mondok csodálatos szurkolóinknak, a saját csarnokunkban ismét extra energiával tudtunk játszani. Az egész csapat jól védekezett az első félidőben, sikerült is megállítanunk a Szegedet, ezt követően pedig tartani tudtuk az előnyt. Talán könnyebb győzelmet is arathattunk volna, de mint mindig, az utolsó másodpercig küzdeni kellett, hogy nyugodtan aludjunk ma este.

Nikola Lazics: – Tudtuk, hogy az OSE főleg hazai pályán kemény, fizikális kosárlabdát játszik, elsősorban védekezésben. Nem alkalmazkodtunk jól ehhez és szinte végig komoly hátrányban voltunk. A második félidőben egy kicsit jobban játszottunk, de ez nem volt elég. Ezúttal egyértelműen jobb volt nálunk az Oroszlány.