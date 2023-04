Röplabda, NB I. Liga, férfi, elődöntő, 4. mérkőzés MEAFC–Dág KSE Miskolc, szombat, 18 óra.

Azzal, hogy a dágiak az elődöntő harmadik „fordulójában” – az idényben először – elporolták a borsodiakat, megteremtették a lehetőségét annak, hogy akár a döntőig is eljussanak. De miután a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, ehhez elsőként a hétvégén, a miskolci egyetemi körcsarnokban kellene nyernie Zirigh Balázs vezetőedző együttesének, mivel a Miskolc jelenleg még 2-1-re vezet. Erre akkor van igazi sansza a vármegyebeli gárdának, ha ismét levetkőzi kishitűségét és idegenben is meg tudja ismételni a Dágon mutatott kiváló teljesítményét, amire jelenleg jó esély látszik. A dágiak szakvezetője azt is kiemelte, hogy a legutóbbi produkciónál gyengébbel nincs esélyük megfordítani a párharc állását.