Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 26. (utolsó) forduló Naturtex-SZTE-Szedeák - MVM-OSE Lions 85-63 (22-15, 20-18, 28-15, 15-15) Szeged, 1000 néző, vezette: Goda L., Makrai M., Balog Gy. A. Szeged: Washington 14/3, Polányi 3/3, Carter 7, Nicholson 25/3, Bognár 15/3. Csere: Person 16/6, Balogh 5/3, Filipovics, Kerpel-Fronius, Csornai. Vezetőedző: Nikola Lazics. Oroszlány: Dimitrijevics 12/6, Ruják, Szabadfi 5/3, Calloway 15/9, Krestinin. Csere: Carev 4, Henry 7, Barnjak 10, Illés 8/6, Mucza 2, Dorogi, Werner. Vezetőedző: Simon Petrov. Az eredmény alakulása: 4. perc: 11-0, 6. p.: 11-6, 10. p.: 22-13, 12. p.: 22-19, 15. p.: 32-24, 17. p.: 32-29, 20. p.: 42-30, 24. p.: 52-37, 26. p.: 62-40, 28. p.: 66-48, 33. p.: 77-48, 35. p.: 77-55.



Bár a felsőházi rájátszás már mindkét csapat számára elúszott, nem volt tét nélküli a mérkőzés, hiszen győzelem (és a rivális Kaposvár, illetve Honvéd veresége) esetén még mindketten előre léphettek egy helyet a tabellán, ami az alsóház rajtjára plusz egy pontot eredményezhetett a győztes számára.

Nagyon rosszul kezdte a mérkőzést az Oroszlány, hiszen csak négy és fél percnyi játék után, 11-0-s hazai vezetést követően tudott a kosárba találni. Ezt követően összeszedte magát a vendégcsapat, és a második negyedben feljött három pontra is. A sokkal pontosabban és motiváltabban játszó Szeged azonban a harmadik negyedben állva hagyta a gyenge védekezést és dobóformát produkáló Lionst, sőt, a negyedikben már majdnem 30 pont is volt az előnye. Bár az MVM-OSE végül megúszta 22-vel, ezzel a gyenge teljesítménnyel nem is lehetett más a mérkőzés eredménye.

Simon Petrov: – Szeretnék köszönetet mondani szurkolóinknak, akik 40 percen keresztül biztattak minket. Tudom, hogy nehéz volt kívülről végignézni nekik ezt a meccset. Csak egy csapat volt a pályán, a Szeged teljesen megérdemelten nyert. Sokkal jobb játékot kell mutatnunk szerdán, ha meg akarjuk lepni a Sopront a kupameccsen.



NB I. A, alapszakasz, végeredmény

1. Falco 26 21 5 2292-1971 47

2. Szolnok 26 20 6 2193-1928 46

3. Alba Fehérvár 26 18 8 2377-2098 44

4. Zalaegerszeg 26 16 10 2196-2091 42

5. Sopron 26 15 11 2116-2003 41

6. Kecskemét 26 15 11 1994-2038 41

7. Körmend 26 15 11 2147-2195 41

8. Debrecen 26 14 12 2066-2057 40

9. Atomerőmű 26 14 12 2088-2074 40

10. Kaposvár 26 10 16 2120-2231 36

11. Oroszlány 26 9 17 1978-2173 35

12. Szeged 26 7 19 2055-2145 33

13. Bp. Honvéd 26 6 20 1867-2108 32

14. Nyíregyháza 26 2 24 1930-2307 28