Egészen súlyos egyéniségek tűnnek fel a nemzetközi erős ember versenyeken. Köztük szinte cingár alkat a mindössze száz kilogrammos Kontás Csaba. Az észak-komáromi erőember arról híres, hogy kőgolyópakolásban halmozza a rekordokat, most már világcsúcsra is képes. Ám a hétvégi Prémium Strongman League (PSL) sárbogárdi kvalifikációs versenyén gumiforgatásban lett a legjobb, illetve elhozta a hétvége legjobb U105-ös, azaz 105 kilogramm alatti versenyzője címet is. Összesítésben végül a negyedik helyen végzett, igaz, csak rosszabb részhelyezései miatt.

- A mezőny egy részét ismertem már korábbról, ez alapján úgy éreztem, harcban lehetek a kvalifikációs helyekért végig – mondta a verseny után Kontás Csaba. - Aztán megláttam a két Romániából érkezett srácot és kicsit elment a kedvem, mert sokkal nagyobbak voltak, mint a képek alapján sejtettem. Komoly mezőny volt, örülök, hogy a gumiforgatásban a legjobb voltam, nem vagyok csalódott amiatt, hogy jóval nagyobb versenysúlyú riválisokkal szemben ilyen nüanszokkal lecsúsztam a dobogóról. Sőt, úgy vagyok vele, ez félig-meddig egy harmadik hely – jelentette ki az Ultimate Strongman U105-ös Európa-bajnokságra készülő, valamint súlycsoportjában új kőgolyópakoló világcsúcsra törő révkomáromi versenyző.

Amúgy a Felvidékre került a verseny aranyérme, hiszen a rimaszombati erősember, Cimet Nagy István magabiztos előnnyel nyerni tudott Sárbogárdon. A dobogóra a brassói Alex Cristo és a Brailából érkezett Paun Gabriel állhatott még fel.