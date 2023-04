NB III., Nyugati-csoport, 30. forduló

Április 9, vasárnap, 11 óra

Opus Tigáz Tatabánya–ZTE FC II.

Kék-fehér rangadóra készül az Opus Tigáz Tatabánya, hiszen a Zalaegerszeg második csapata érkezik majd a városba. A listavezető Tatabánya jó formában van, bár az előző fordulóban a 94. kapott góllal két pontot bukott, de az előtte lévő négy meccset egyaránt megnyerte. A Zalaegerszeg már nem büszkélkedhet ilyen teljesítménnyel, az utolsó három fordulóban mindössze egy pontot szerzett a gárda, azt is az emberhátrányban játszó Komárom ellen a múlt héten. A két csapat utoljára október elején csapott össze, akkor is 11 órakor. Annak a párharcnak sima tatabányai siker lett a vége, 4–1-re győzött Gyürki Gergely csapata. A csapat egyébként kifejezetten eredményes a délelőtti mérkőzéseken, így most is csak a győzelem lehet a cél.