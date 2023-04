A 24. forduló is tartogat izgalmakat a megyei másodosztályban. A dobogóra hajtó, jelenleg ötödik Zsámbék Nagyigmándra utazik, itt a hazaiak három találkozó óta nem tudtak nyerni, de a Zsámbék is kikapott az előző körben. A jelenlegi harmadik Tokod a Piliscsévet fogadja majd, de mivel csak négy pont a differencia, így egy győzelemmel a vendégek máris harcolhatnak a dobogóért. A Bakonysárkány ugyan nincs jó formában, de győzni szeretne az újonc Dunaszentmiklós ellen. A vendégek a remek tavaszi rajt után kissé visszaestek, négy meccs óta nem tudtak nyerni, így a tabella utolsó előtti pozíciójából várják ezt a mérkőzést. A bombaformában lévő Csolnok is az előbb megénekelt harmadik helyre pályázik, méghozzá nagy esélyekkel. Az utolsó öt meccséből négyet megnyerő gárda hétvégén Kisbérre utazik. Nem lesz könnyű feladat, de a hazai csapat is látott már szebb napokat, ráadásul biztosan a középmezőnyben végeznek. Sem az Ászár, sem az Ács nem nagyon nézelődhet felfelé a tabellán, most hétvégén egymás ellen játszanak majd. A sereghajtó Császár-Ete sem valószínű, hogy elmozdul az utolsó helyről, a Gyermely könnyen tarthatja otthon a három pontot. A listavezető Lábatlannak is ez a célja a Baj ellen. A vendégek négy meccse nem tudtak nyerni, a Lábatlan pedig sorozatban hármat nyert.



Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 24. forduló

Április 23., vasárnap, 17 óra

Nagyigmándi KSK–Zsámbéki SK II., Tokod SE–Piliscsévi SE, Bakonysárkányi SE–Dunaszentmiklósi SE, Kisbéri SSE–Csolnoki SZSE, Ászár KSE–Ácsi Kinizsi SC, Gyermely–Császár-Ete, Lábatlani ESE–Baj KSE.