NB III., Nyugati-csoport, 32. forduló

Móri SE-Zsámbéki SK 1-2 (1-1)

Mór, vezette: Sipos Katalin (Sáfárik P. J., Urbán R.)

Mór: Meszlényi - Végvári (Zsédely, 58.), Szombati, Gosztonyi, Ferencz (Paulik, 58.), Kovács, Tar (Tölgyesi, 74.), Varga, Sötét, Bozai, Jancsó. Vezetőedző: Bozai Attila.

Zsámbék: Terjék - György, Sugár B. (László, 84.), Zsuppán, Áprily (Somogyi, 46.), Kerék, Barlangi (Mártonfi, 79.), Monori, Csabafi (Szakszon, 46.), Harmat (Bíró, 74.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Tar (20.), illetve Marticsek (39.), Monori (55.)

Kiállítva: Kerék (65., Zsámbék)

Az utolsó előtti helyen álló Mórhoz látogatott a Zsámbéki SK a hétvégén. A két csapat igen hasonló cipőben jár, hiszen újoncként került az NB III.-ba, és csak átszállójegyet tudott szerezni, hiszen biztosan kiesőhelyen végez mindkét gárda, azonban presztízsértéke így is volt az összecsapásnak. Ősszel Zsámbékon 1-1-re végeztek a felek. Azóta a móriak megszerezték Gosztonyi Andrást, aki a Videotonnal magyar bajnok lett, és tagja volt a 2009-es U20-as világbajnokságon elért bronzérmes csapatnak, ahol többek között Gulácsi Péter és Németh Krisztián is szerepelt.

A vezetést ezúttal a Mór csapata szerezte meg, de húsz perccel később a kapitány Marticsek Gergő egalizálni tudott. A szünet után aztán az egyre jobb formában lévő Monori Norbert is eredményes tudott lenni, így az 55. percre már a Zsámbéknál volt a fór. Tíz perccel később viszont emberhátrányba került Bodó László csapata, de így is hősiesen helytálltak, és végül nem esett már több gól. Ezzel a Zsámbék ugyan még mindig az utolsó, de már csak két pontra van a most legyőzött Mór.