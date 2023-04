A harmadosztály északi és déli csoportjában ezúttal ugyanakkor veszi kezdetét minden találkozó. Délen a Dad egy győzelemmel közelebb kerülne a felsőházhoz, a Szákszend pedig a dobogóhoz, ha győzne Bársonyoson, mindkettőre van esély. A sereghajtó Bakonyszombathely a második helyen álló Császár-Ete II. csapatát fogadja, itt azért nem lennénk meglepve egy kiütésen, főleg annak fényében, hogy ősszel 24-0 lett a végeredmény. A listavezető Bana számára kötelezőnek tűnik a várgesztesi kirándulás alkalmával a három pont, de a dobogón álló Csémtől is meglepő lenne a pontvesztés a Réde ellen. Lesz szomszédvári derbi is, a Bokod fogadja a széteső Oroszlányt. Északon a listavezető Tardos Süttőre utazik majd, lényegében ez is szomszédvárak csatája. A Süttő ebben a naptári évben még nem játszott tétmeccset, így ez lesz az első. A Tatabányai Vasas Annavölgyről viheti el a három pontot, a TABAK pedig a Bajnát verné el hazai közönség előtt a papírforma szerint. A dobogó harmadik fokán álló Dunaalmás Vértestolnára látogat, a forduló rangadója viszont a Szomód-Naszály lehet, jelenleg hét ponttal áll jobban a hazai csapat a tabellán.

Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Dél, 17. forduló

Április 2, vasárnap, 16 óra

Tárkány KSE-Dad SE, Bársonyos SK-Szákszendi SE, Bakonyszombathely KSE-Császár-Ete II., Gesztesi SE-Banai KSK, Csémi SE-Réde KSE, Bokod FCE-Oroszlányi SZE. Eurotrade Solar Megyei III. osztály, Észak, 16. forduló

Tatabányai Vasas-Annavölgyi BSE, TABAK-Bajnai SE, Vértestolnai TE-D.M.A.C. Dunaalmás, Bar-Nul Szomód SE-Naszály SE, Süttői SC-Tardosi FC.