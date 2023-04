A Tatabányai SC atlétikai szakosztályának szenior szakága szervezésében rendezték meg az LSW-WTC – speciális dobószámok - országos bajnokságának első fordulóját a vármegye székhelyén.

A versenyzőket kiválóan előkészített pályák és felkészült rendezői gárda fogadta, az időjárásról ennyi dicséret azonban már nem volt elmondható.

A programba három, az országos bajnokságban is számításba vett megmérettetés szerepelt, úgy mint egykezes nyeles súlyvetés, Igmándi diszkoszvetés és súly magasba dobás.

Az ob „árnyékában”, a meghívásos verseny Turul-kupa néven zajlott, amelyben az úgynevezett golyóhajító hárompróba, valamint a nyeleslabda-vetés szerepelt.

A nagyigmándi klub két sportolóval képviseltette magát, akik a saját korosztályukban igencsak kitettek magukért. A 75 évesek korcsoportjában Bartos Miklós mindhárom országos bajnoki számban indult és mindegyiket megnyerte. A 85 évesek mezőnyében Mészáros Miklós szintén három ob-számban állt rajthoz és kettőt meg is nyert, míg a harmadikban a dobogó második fokára állhatott. Emellett még egy világcsúcsot is „hasított”. A súly magasba dobásban ugyanis eddig 430 centiméter volt a világcsúcs, amit – információink szerint egy német atléta tartott – most az Igmánd SC kiválósága 440 cm-re javított.

– Nagyon szomorú hír fogadott bennünket, amikor odaértünk a verseny helyszínére – emlékezett vissza Mészáros Miklós. – Ott tudtuk meg, hogy előző este régi sporttársunk, idősebb Nagy Szilveszter elhunyt. A magasba dobásban elért bajnoki címemet, illetve a világcsúcsomat az ő emlékének ajánlom, mert nagyszerű sportember volt és jó barát.