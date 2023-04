Labdarúgás, NB II., 33. forduló

Dorogi FC–Szombathelyi Haladás

Dorog, Buzánszky Jenő Stadion, vasárnap, 17 óra.



Nincs könnyű helyzetben a 20., utolsó helyen álló Dorog, amely egyrészt már négy meccse nyeretlen, másrészt az előző fordulóban két második félidei találattal 2-0-ra kikapott Győrben, így már öt pont a hátránya a 18., még osztályozós helyen álló Kozármislennyel szemben. A Dorognak tehát most már valóban égető szüksége van a győzelmek gyűjtésére, mert különben lassan reménytelen helyzetbe kerül a bennmaradást illetően. A Haladás keretében több, Dorogon megfordult labdarúgó is található, elég csak Mursits Roland vagy Nyíri Vince nevét említeni.

– A győri mérkőzés második félidejében mutatott érthetetlenül gyenge, fiaskónak is nevezhető teljesítményünk után rendbe kellett tenni a csapatot. Egész héten ezen dolgoztuk, emellett természetesen felkészültünk a Haladásra is. Mindenképpen meg kell szereznünk a három pontot, nemcsak magunk, hanem a szurkolóink miatt is – tudtuk meg Marián Slukától, a Dorog vezetőedzőjétől.

Friss hír, hogy az MLSZ első körben megadta a Dorogi FC számára az NB II.-es induláshoz szükséges licenct, így adminisztrációs oka biztosan nem lesz a jövő évi másodosztályú szereplésnek.