A Tatabányai Sport Club közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt hétvégén tartotta a Magyar Súlyemelő Szövetség a 2023. évi közgyűlését, ahol díjazták a 2022-ben legjobban teljesített versenyzőket is. Az eseményen két tatabányai súlyemelőt, Lucz Leventét és Stavarsz Ádámot is díjazták.

Az MSSZ kupában harmadik helyen végző Lucz Levente a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nagyon meglepte a díj, amire kicsit sem számított.

– Az elmúlt év augusztusától egészen októberig az NKE RTK intenzív alapkiképzésén vettem részt. Ez elég nagy kimaradás volt számomra, viszont amint véget ért a kiképzés, nekikezdtem a munkának, hogy a felnőtt magyar bajnokságra jó eredményt zárhassak – kezdte Levente, aki arról is mesélt, hogy számára tavaly a legnagyobb élmény és megtiszteltetés a junior világbajnoki szereplés volt.

– Heraklionban 6 jó fogással, akkori legjobb eredményemet megjavítva képviseltem hazámat, erre voltam a legbüszkébb – mondta Levente, aki nagy bedobással készül az U23-as Európa-bajnokságra, ami számára az idei esztendő legfontosabb versenye lesz, amit Romániában rendeznek meg.

– Egy egyéni csúcsot szeretnék emelni, de nehéz az egyetem mellett néha kivitelezni az edzéseket. Igyekszem helyt állni és kijutni a kontinensviadalra. A magyar bajnoki címem is szeretném megvédeni – mesélt idei fő céljairól Lucz Levente.