A listavezető Lábatlan nagyon simán verte a Piliscsévet, a hét hazai gólból Janusz István hármat vállalt magára. A második helyen álló Mocsa óriási verést mért a Császár-Etére, a vendéglátó mindkét félidőben hét gólt rámolt be a sereghajtó kapujába. A kiemelkedő hazai teljesítményből Csizmadia Rajmund és Kerekes György is öt góllal vette ki részét, amivel az említett két játékos a góllövőlista élére is ugrott (előbbi 25, utóbbi 24 találatnál jár).

A forduló rangadóját Tokodon rendezték, ahol a játéknapot még a harmadik helyről kezdő házigazda a jó formában lévő Csolnokot fogadta. A vendégek megmutatták, hogy komolyan kell velük számolni a dobogóért vívott küzdelemben, hiszen nagyon értékes sikert arattak közvetlen riválisuk otthonában. A Tokod vereségét kihasználva a Zsámbék II. jött fel a harmadik helyre, amely a gyenge formában lévő, előző négy meccsén mindössze egy pontot szerző Gyermelytől hozta el a három pontot. A lassan magára találó Bakonysárkány egy órányi játék után törte meg az elmúlt hetekben teljesen széteső, zsinórban ötödik vereségét elszenvedő Kisbér ellenállását. A Nagyigmánd a Dunaszentmiklóssal, az Ács pedig a Bajjal játszott döntetlent.

Eurotrade Solar megyei II. osztály, 22. forduló

Ácsi Kinizsi SC–Baj KSE 2-2 (0-1)

Ács, vezette: Urbanics Áron (Kovács Zsolt, Janovics Ádám).

Ács: Kurica – Szabó (Ozoróczi N., 46.), Sáling, Mándoki, Fekete, Kohár, Bruckner, Varga R., Lakatos, Vizkelety, Molnár (Kádár, 78.). Vezetőedző: Ozoróczi Gábor.

Baj: Jurassa – Pálinkás (Kovács L., 75.), Somogyi (Kovács B., 60.), Bárányos, Járóka, Kuzma (Kutak, 69.), Lounes, Varga A., Németh Á., Hocza, Sebestyén.

Gólszerző: Ozoróczi (51. - tizenegyesből, 57.), illetve Bárányos (29.), Sebestyén (81.).

Bakonysárkányi SE–Kisbéri SSE 3-0 (0-0)

Bakonysárkány, vezette: Szabó Géza (Szajkó Árpád Attila, Bálint Fanni).

Bakonysárkány: Wohl (Tóth, 83.) – Wolf, Ritter, Nagy L. (Bögös, 77.), Pirsli, Lakatos, Rakita (Nagy J., 46.), Ratatics, Kokas, Horváth M., Geczinger (Fülöp, 79.).

Kisbér: Porcelán – Takács K., Szappanos, Rostás, Horváth D. (Császár, 75.), Merkl, Farkas (Kutyfalvi, 80.), Varga, Nagy F. K., Paulovics, Bokányi. Vezetőedző: Gyüszi Levente.

Gólszerző: Wolf (61. - tizenegyesből), Lakatos (72.), Bögös (91.).

Kiállítva: Szappanos (68., Kisbér).

Gyermely–Zsámbéki SK II. 1-3 (1-1)

Gyermely, vezette: Lovas Gábor (Balázs Patrik).

Gyermely: Fülöp — Huszárovics, Horváth (Kovács A., 86.), Ligeti, Rácz (Lévai, 79.), Gecse (Kovács K., 79.), Váradi (Genszki, 73.), Kiss, Grosz, Stréhli N., Tóth. Vezetőedző: Sulyok Attila.

Zsámbék II.: Sándor (Szűcs, 89.) – Veréb K. (Bíró, 46.), Katona, Magyar G., Fekete I. R., Fabók (Dobos, 62.), Peinlich (Gulyás, 46.), Kondás (Oláh, 73.), Homoki M., Papp, Marticsek.

Gólszerző: Ligeti (32.), illetve Katona (26.), Gulyás (64.), Papp (84.).

Lábatlani ESE–Piliscsévi SE 7-1 (3-0)

Lábatlan, vezette: Kurali Zoltán (Kiss Benedek).

Lábatlan: Németh – Ölveczky (Mann, 32.), Varga M., Janusz (Barnóczki, 70.), Váli, Galba, Nagy A. (Nyergesi, 80.), Király, Deme (Szabó, 68.), Fábián-Nagy (Teiter, 75.), Török Dávid. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Piliscsév: Kovács D. – Koller, Kovács P., Mesterházi II. Csaba, Tömör (Román, 81.), Kovács B., Kucsera T. (Vajda, 85.), Belovai, Szőke (Sáska, 46.), Simon, Nagy D. Z. Technikai vezető: Klányi Norbert.

Gólszerző: Nagy A. (4.), Váli (29.), Janusz (44., 63., 65.), Galba (74., 81.), illetve Belovai (47.).

Mocsa KSE–Császár-Ete 14-0 (7-0)

Mocsa, vezette: Áy János Hunor (Dávid Rita).

Mocsa: Pálvölgyi – Pokk, Mesterházi, Fehér Balázs, Csizmadia R., Bakura, Kerekes, Varga (Balog, 71.), Szabó, Engelbrecht, Kántor. Technikai vezető: Farkas Tamás.

Császár-Ete: Manner – Simon, Orban, Bauer, Baráth, Beke, Vincze, Cseke, Pinzariu, Falusi, Zvér L.

Gólszerző: Bakura (16.), Csizmadia R. (18., 30., 38., 59., 68.), Kerekes (26., 31., 51., 65., 89.), Engelbrecht (44.), Szabó (63.), Kántor (85.).

Nagyigmándi KSK–Dunaszentmiklósi SE 1-1 (0-0)

Nagyigmánd, vezette: Mann Ádám József (Kiss Dominik, Aschenbrenner Richárd).

Nagyigmánd: Andrej – Németh B., Szalai T., Szalai Á., Patócs (Nádolszky, 63., Kovács K., 92.), Buzás, Varga (Torma, 70.), Müller (Szántó, 88.), Zvér, Turi, Krizsán. Vezetőedző: Járóka József Mátyás.

Dunaszentmiklós: Tóth Z. – Búzer (Schmidt Sz., 67.), Schmidt M., Purgel (Lőrincz, 82.), Schmidt N., Schmidt D. Z., Takács, Szili, Tóth L., Szontágh (Kovács K. S., 86.), Boros. Technikai vezetők: Nágel Imre, Németh Tamás János.

Gólszerző: Zvér (70.), illetve Tóth L. (57.).

Kiállítva: Torma (85., Nagyigmánd).

Tokod SE–Csolnoki SZSE 2-4 (1-2)

Tokod, vezette: Kreitl Tamás (Faragó György, Fekete Benedek).

Tokod: Farkas – Szántó, Cauxeiro, Varga G., Szőke, Varga L. A. (Barna, 52.), Zsolnay, Bartos (Orosz, 52.), Sárközi (Németh B., 68.), Turcsán, Varga B. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Csolnok: Merész – Nagy, Tarkövi, Bauer R., Putnoki, Pápai (Rendes, 75.), Kovács B., Krammer, Petrovics, Gause B., Pázmándi (Kalster, 61.). Vezetőedző: Párkányi Norbert.

Gólszerző: Zsolnay (38., 73. - tizenegyesből), illetve Nagy (20.), Bauer R. (45., 85. - tizenegyesből), Pápai (46.).

Szabadnapos: Ászár KSE.

A bajnokság állása:

1. Lábatlan 21 18 2 1 77-26 56

2. Mocsa 21 17 2 2 92-23 53

3. Zsámbék II. 20 11 2 7 58-46 35

4. Bakonysárkány 20 11 1 8 62-41 34

5. Tokod 20 11 1 8 61-44 34

6. Csolnok 21 11 1 9 50-36 34

7. Piliscsév 21 9 3 9 48-52 30

8. Gyermely 21 8 5 8 40-42 29

9. Nagyigmánd 20 7 6 7 53-66 27

10. Kisbér 21 8 1 12 42-51 25

11. Ászár 20 6 4 10 36-59 22

12. Baj* 20 6 6 8 46-43 20

13. Dunaszentmiklós 21 3 7 11 32-44 16

14. Ács 21 4 3 14 31-65 15

15. Császár-Ete 20 1 2 17 13-103 5

* 4 pont levonva