Mint arról korábban beszámoltunk, a Dorogi FC 1-1-es döntetlent ért el az NB II. hétvégi fordulójában. A találkozón egy súlyos sérülés is történt, a 10. percben a vendégek labdarúgója, Albert Ádám térdelt oda László Noel bordái közé. Az eset miatt a hazai klub hivatalos honlapján adott hangot értetlenségének, hogy miért jár piros lap, ha nem egy ilyen megmozdulásért? A szabálytalanság miatt Hanyecz Bence játékvezető egyébként még sárgát sem adott Albertnek.

Bár a játékos egy ideig pályán tudott maradni, azonban a 28. percben cserét kért, a labdarúgót a székesfehérvári kórházba szállították, és a Csákvár még hétfőn is arról számolt be, hogy a játékost azóta sem engedték haza. A bordatörés már biztos, de a honlap "súlyos vesesérülésről" is ír. László közben maga is beszélt az eseményekről.

"Nem sokkal a vezető gólunk után elfejeltem egy labdát, mikor a dorogiak kilencese kamikázé módjára úgy érkezett és térdelt a vesémbe, hogy a labda már régen nem volt ott – elevenítette fel sérülése pillanatát László Noel a kórházi ágyán fekve a csákváriak honlapjának. – Számomra kicsit megfélemlítés jellege volt az egésznek, még elnézést sem kért a faultért. A játékvezető ugyan lefújta az esetet, ám lapot nem adott a szándékosnak tűnő durvaságért. Dolgozott bennem az adneralin, játszani akartam, így összeszorítottam a fogam és mentem tovább. Néhány perccel később azonban már éreztem, hogy itt a vége. Minden mozdulatra fájt, szúrt az oldalam, kénytelen voltam cserét kérni. A legrosszabb az egészben, hogy a szüleim és a húgom is kint volt meccsen, ők nálam is rosszabbul viselték a történteket."

"Egyelőre úgy tűnik, megúsztam egy “szimpla” vesesérüléssel, s nem kell műteni. Még erős fájdalmaim vannak, szinte mozdulatlanságra vagyok kárhoztatva. Egy CT-n már túl vagyok, kedden újabb vizsgálatok várnak rám, s csak azt követően döntenek az orvosok arról, hogy mikor mehetek haza. Tóth Balázs még az este folyamán meglátogatott, ami a fájdalmaim közepette kimondottan jól esett. Hogy mikor térhetek vissza a pályára, arról egyelőre fogalmam sincs, de remélem nem kell hosszabb időt kihagynom." - mondta kórházi ágyárül László Noel, a Csákvár megsérült labdarúgója.