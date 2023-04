Kézilabda, NB I. B, férfi, 24. forduló

Békési FKC–Tatai AC

Békés, szombat, 18 óra.

Nem vár könnyű mérkőzés a nyolcadik helyen álló tatai csapatra, amely az ötödik békésiekhez látogat. Sibalin Jakab vezetőedző együttese az előző fordulóban hazai pályán 35 percnyi jó játék után végül simán, 29-19-re kikapott hazai pályán a listavezető Egertől, míg a Békés 33-33-at játszott Kecskeméten.

– Stabil, kemény csapat a Békés, keretében rutinos, az élvonalat is megjárt játékosokkal, így semmiképpen sem lesz könnyű dolgunk. Az utóbbi időben mindig szoros meccseket játszottunk velük, várhatóan ezúttal is erre számíthatunk. Szeretnénk az elmúlt hetek első félidős játékait minél tovább kitolni, mert ha az egész meccsen úgy játszunk, mint az utóbbi időben a második félidőkben, kár is elutaznunk – nyilatkozta lapunknak Sibalin Jakab.