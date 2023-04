NB III., Nyugati-csoport, 29. forduló

ZTE FC II.-Komárom VSE 2-2 (1-1)

Zalaegerszeg, vezette: Szalai L. (Keszthelyi T., Farkas G. Z.)

ZTE: Németh E. – Jóna (Dobos, 69.), Sebestyén, Király, Bedővári, Tullner, Bedő (Csóka, 61.), Balabás (Mulasics, 81.), Papp (Fábián, 81.), Baloteli (Varga, 69.), Kámi. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Komárom: Bánfalvi – Szabó B., Nagy T., Peszmeg, Tóth Gy., Sandal, Köles, Molnár (Nagy L., 71.), Szénási (Szencsődi, 46.), Hajnal (Juhász, 81.), Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Gólszerzők: Baloteli (40.), Papp (55.), illetve Nagy Z. (24., 72.)

Kiállítva: Nagy T. (39., Komárom)

A Komárom ahhoz a Zalaegerszeghez látogatott az NB III. Nyugati-csoportjának 29. fordulójában, akit már egyszer 7-0-ra elvert. Akkor a zalaegerszegiektől állítottak ki egy játékost a 47. percben. Most a Komárom a papírformának megfelelően megszerezte a vezetést, ám Nagy Tamást a 39. minutumban kiállította a játékvezető, ezt követően pedig Baloteli gólra is váltotta a lehetőséget. A szünet után az emberelőnyben játszó Zalaegerszeg a vezetést is megszerezte, de a KVSE tíz emberrel sem adta fel, és Nagy Zalán második találatával pontot mentett László Péter csapata. A KVSE jelenleg a 13. a tabellán, nyolc ponttal a Zalegerszeg II. előtt.