Négy meccses győzelem nélküli szériában volt a Komárom VSE, hiszen a legutóbbi, Kaposvár elleni vereséget követően Zalaegerszegre látogatott a csapat, ahol 2-2-es döntetlent ért el, bár hozzá kell tenni azt is, hogy több, mint egy félidőt emberhátrányban játszott a KVSE. Ilyen előjelekkel jött a húsvétvasárnapi mérkőzés, amelyet a Budaörs ellen kellett megvívni. A Pest vármegyei gárda jobban állt a tabellán, mint vármegyénk csapata, ráadásul ősszel 1-0-ra győzött. Most a 18. percig kellett várni a találkozó első góljára, ezt Tóth György szerezte, így a félidőre már előnnyel ment a gárda, de lehetett volna nagyobb is a különbség. A térfélcserét követően megbosszulta magát a sok kihagyott helyzet, és Gula Boldizsár fejjel egalizált. Ezután sem adták fel László Péter fiai, és egy jól megkomponált kontrával a 90. percben Nagy Lionel megszerezte a mindent eldöntő gólt, így a Komárom 2-1-re győzött hazai pályán.

László Péter, a csapat vezetőedzője a találkozó után elmondta, hogy nagyon fontos volt ez a siker. Az első félidőben nagyon sok lehetősége volt a Komáromnak, de csak egyet tudott belőlük kihasználni, a térfélcsere után pedig egalizálni tudott a Budaörs. Némi szerencse is kellett a győztes gólhoz, de nagyon kellett ez a három pont – zárta gondolatait a tréner.

Bekő Balázs, a Budaörs mestere szerint olyan mérkőzés volt amilyet vártak, rengeteg ütközéssel, párharccal. Nem tudtak benne különösebben kibontakozni, és az első húsz perc nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Ezt követően, amikor már úgy tűnt, hogy a javukra fordul a mérkőzés, akkor olyan elemi hibákat követtek el, mind védekezésben, mind támadásban, ami megakadályozta, hogy a mai mérkőzést megnyerjék. A sérülteket és hiányzókat, ezúttal nem bírtuk helyettesíteni.

A Komárom a 30. fordulót követően a 12. a tabellán, de pihenni nincs sok idő, hiszen szerdán már Csornán játszik a csapat, vasárnap pedig a III. kerület érkezik majd a Duna partjára.