Kosárlabda, NB I. A, alsóházi rájátszás, férfi, 2. forduló Kometa Kaposvári KK–MVM-OSE Lions 71-82 (18-23, 17-17, 19-22, 17-20) Kaposvár, 700 néző, vezette: Ádám J., Jakab L. I., Dr. Németh P. Kaposvár: Brown 17, Halmai, Gabric 18/6, Parsons 15, Hughes 8. Csere: Puska 4/3, Krnjajski 7, Hendlein 2, Bogdán. Vezetőedző: Szőke Balázs. Oroszlány: Dimitrijevics 28/9, Szabadfi 2, Barnjak 13/9, Calloway 8/3, Werner 2. Csere: Krestinin 2, Carev, Ruják 5/3, Henry 14, Dorogi, Illés, Mucza 8/6. Vezetőedző: Simon Petrov. Kipontozódott: Halmai (35.), illetve Calloway (40.). A mérkőzés alakulása: 2. perc: 2-8, 6. p.: 10-17, 9. perc: 14-23, 13. p.: 20-27, 16. p.: 28-27, 19. perc: 31-38, 22. p.: 37-46, 26. p.: 50-51, 30. p.: 54-62, 32. perc: 56-66, 36. perc: 61-75, 38. perc: 68-77.

Az MVM-OSE Lions szinte végig vezetve nyerte meg a mérkőzést, amelyen az oroszlányi gárda az ismét kiválóan játszó Dimitrijevics vezetésével kitűnő dobóformát (a hárompontosok hatékonysága 42 százalékos volt!), remek védekezést és magas szintű csapatmunkát mutatott be. A Lions győzelmével – éppen a Kaposvárt megelőzve – feljött az alsóházi rájátszás második helyére, ahol már egyedüliként számít veretlennek.

Simon Petrov: – Nagyon jól védekeztünk, ami megalapozta a támadójátékunkat is. Okosan játszottunk, sokat passzoltunk, így több üres helyzetünk is volt, ráadásul a lepattanókat is jól szedtük. Negyven percig jó energiával játszottunk, s ezért köszönet jár a szurkolóinknak is. K. A.