NB III., Nyugati-csoport, 33. forduló

Április 23., vasárnap, 17 óra

III. Ker. TVE–Opus Tigáz Tatabánya



Az ötödik helyen álló III. Kerület lesz a Tatabánya következő ellenfele. A listavezető Gyürki-csapat remek formában van, az utóbbi öt meccséből négyet megnyert, míg az NB II.-ből kipottyanó Kerület csak kettőt. Aczél Zoltán csapata már korábban elveszítette az esélyét a visszajutásra, sőt, már a dobogóra is. Legutóbb a Komárom ellen játszott 1-1-es döntetlent, míg a Bányász a Csornát verte 1-0-ra. A két csapat októberi párharca két kiállítást is hozott, de ami fontosabb, hogy 3-1-re nyert a Tatabánya, és az ottani győzelem után vette át a vezetést a tabellán. Most ennek a megőrzése a tét, bár a Veszprém előtt négy pont a differencia. Ezzel együtt hat mérkőzés vár a Tatabányára a bajnokságban, így hivatalosan is elkezdődött a hajrá.