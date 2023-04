Röplabda NB I. Liga, elődöntő, 1. mérkőzés

Dág KSE – MEAFC-Miskolc

Oszuska Miklós Sportcsarnok, Dág, vasárnap: 19 óra.

A miskolci együttes az egyetlen az összes csapat közül, amelyet a dági csapat a szezonban még nem győzött le. A házigazdák abban bíznak, hogy ennek éppen most jött el az ideje, mivel az elődöntő az egyik fél harmadik sikeréig tart, és ezt most nagyon akarja a Dág. Zirigh Balázs, a DKSE vezetőedzője azonban kiemelte, hogy nehéz csata vár rájuk, és emellett még összeállítási gondjaik is lehetnek, ám minden bizonnyal a pillanatnyi forma dönt majd a két gárda között. Mindenesetre a dágiak szeretnék megszüntetni a „miskolci mumus” képet…