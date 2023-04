A Megyei I. osztály U19-es kiírásának 20. fordulóját rendezték hétvégén. A forduló legnagyobb kiütését a Wati-Kecskéd KSK mutatta be, hiszen 10-2-re nyert Környén, ráadásul az első gólt még a Környe szerezte. A találkozó második percében csereként beálló Horváth Gergő mesterhármast jegyzett az összecsapáson. A kecskédi alakulat ezzel a győzelemmel továbbra is vezeti a tabellát, és 19 meccs után 104 rúgott gól áll a nevük mellett, ami jobb, mint ötös gólátlag. A második helyen álló Tatai AC is nyerni tudott, így tovább lopakodik a listavezető mögött. Most Nyergesújfalun sikerült nyerni 5-1-re. Ugyanez lett a végeredménye a Vértessomló-Ács összecsapásnak is, ám itt a hazaiak diadalmaskodtak. A somlói gárda ezzel tartja harmadik helyét a tabellán. Volt két 1-0 is a hétvégén, a Vértesszőlős így nyert rangadót a Bakonysárkány ellen, amivel a vendégcsapat lecsúszott a negyedik helyre. Egy gól döntött Koppánymonostoron is, ott a hazai gárda 1-0-ra győzött az Esztergom ellen, hozva a papírformát.