NB III., Nyugati-csoport, 29. forduló

Április 2., vasárnap, 16 óra

Zsámbéki SK-Technoroll Teskánd KSE

Hízelgő lenne a Zsámbék számára azt állítani, hogy hatpontos rangadó vár a csapatra, de az biztos, hogy nagyon fontos meccs vár Bodó László fiaira. Az újonc Teskánd jelenleg a kiesés elől menekül, eddig 18 pontot gyűjtött, amivel a 18. helyen áll a tabellán. Nincs nagy formában a zalai gárda, az utóbbi öt meccséből hármat elveszített, így számukra is nagyon fontos lesz ez a párharc. A Zsámbék jelenleg 9 ponttal sereghajtó, azaz a vendégek pont kétszer annyi egységet gyűjtöttek eddig be. Ősszel a Teskánd simán győzött hazai pályán 5-1-re, most ennél jóval szorosabb végeredményre van kilátás.