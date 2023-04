Dominik azóta több mérkőzésen is túl van, és mint kiemelte: ifibeli csapattársai is biztatják a továbbiakra. Elmondása szerint motiválja a többieket, tanácsait is megfogadják.

A fiatal csatár a felnőtt csapatban is jól érzi magát, bár persze van még hova fejlődnie. Ebben két példaképe inspirálja, Lionel Messi és az egyébként oroszlányi kötődésű válogatott, akivel ugyanazon a keresztnéven osztoznak: Szoboszlai Dominik.

Most arra koncentrálok, hogy a Környénél fejlődjek, sikeres legyek. Aztán majd meglátjuk, milyen lehetőségeim lesznek később

– tette hozzá, amikor a jövőről kérdeztük.