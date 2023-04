NB III., Nyugati-csoport, 29. forduló

Április 2., vasárnap, 11 óra

ZTE FC II.-Komárom VSE

A szerdai Kaposvár elleni mérkőzésen vereséget szenvedő Komárom Zalaegerszegre utazik a javítás reményében. A zalaiak ugyan épp a KVSE alatt vannak a tabellán, de a pontkülönbség jelentős, hiszen nyolc egység a differencia. A ZTE-tarcsi az utolsó két mérkőzését elveszítette, bár a Komárom sincs kirobbanó formában, hiszen az utóbbi három meccsén csak egy pontot gyűjtött, így kötelező lenne a javítás. László Péter csapata a szezon legjobb meccsét épp a Zalaegerszeg ellen vívta, hiszen a hazai közönség előtt lejátszott találkozónak 7-0 lett a vége. Alighanem ennek a felével is kiegyezne most a csapat. A ZTE egyébként „döntésképes” csapat, hiszen a 28 meccséből mindössze 2 végződött döntetlenre (egyik ebből rögtön az első fordulóban a Zsámbék elleni 0-0), így most is kevés az esély az ikszre.