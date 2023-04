Azaz a Debrecen az új idényben már az élvonalban pólózhat. Ennek ellenére a vendégek nem vették félvállról a találkozót, mert a legerősebb keretükkel érkeztek a vízművesek otthonába. A meccs szempontjából az is szerencsés volt, hogy a házigazdák is komolyan vették az összecsapást. A tatabányaiak igyekeztek az edzői utasításokat maximálisan betartva vízilabdázni. Ezt több-kevesebb sikerrel meg is valósították. Így viszonylag szoros eredményt harcoltak ki az abszolút favorit ellen. Helytállásuk dicséretes.