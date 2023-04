Az utolsó fordulót rendezték a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság alapszakaszában. Az egyetlen kérdés az volt, hogy ki kerül a felső-, és ki az alsóházba. Az Esztergom a listavezető Nyergesújfaluhoz utazott, és nem tudott különösebb ellenállást kifejteni, Darabos Gábor csapata magabiztosan nyert 3-0-ra. Ezzel a sikerrel a Nyergesújfalu lett az alapszakasz bajnoka, az Esztergom viszont kicsúszott az első hatból.

Ehhez viszont a Tát is kellett, hiszen csak egy győzelemmel előzhették vissza Szabó Attiláék az Esztergomot. Ez végül sikerült is, a Tát 2-1-re verte hazai közönség előtt a mostanában remek formában lévő Sárisápot, így a Tát a felsőházba került. Ott lesz a Bábolna is, méghozzá az ötödik helyen. Az Almásfüzitő elleni meccsnek nem sok tétje volt, végül 1-1-re végeztek a felek, így készülhetnek a rájátszásra.