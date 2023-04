A 19. forduló volt terítéken a hétvégén a megyei bajnokság első osztályban, ami ezúttal szombaton kezdődött. A papírforma alaposan érvényesült, hiszen a Tata az elmúlt hetekben csak győzött, a Tát pedig csak kikapott. Ez most is így volt, hiszen Wéber Roland csapata magabiztos, 6-0-s sikert aratott.

Vasárnap aztán egy kivétellel nagyon szoros összecsapások következtek, az Almásfüzitő–Kecskéd rangadón például csak egy gól döntött. Szalai Gábor lett a hazai csapat új vezetőedzője a szezon hátralévő meccseire, a korábban még játékosként tevékenykedő szakember rögtön győztes meccsel nyitott. A nem túl magas színvonalú mérkőzésen mindössze egy gól esett, mégpedig a 85. percben. Érdekesség, hogy ekkor már emberhátrányban játszott a hazai csapat, de így is sikerült legyőzni a Kecskédet. Ezzel a két csapat pontosan ugyanolyan mérleggel áll a tabellán.

Szintén egy gólt hozott az alsóházi derbi, a Sárisáp–Vértesszőlős mérkőzés. A tabellán elfoglalt helyezésük ugyan nem túl fényes, de jó formában volt mindkét csapat és jó meccset is vívtak. A találkozó elején a Sárisáp betalált és a Vértesszőlős hiába próbálkozott szinte végig, nem sikerült megszereznie az egyenlítést jelentő gólt, így Tokaji Zsolt csapata három veretlen meccs után újra kikapott. A győzelemmel a Sárisáp megelőzte a Vértesszőlőst a tabellán.

Nagyon izgalmas meccset hozott a forduló rangadója, a Bábolna–Nyergesújfalu mérkőzés is. Itt a vendégek szerezték meg a vezetést, de nem sokkal később egy öngóllal egalizált a Bábolna. A szünet után aztán mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de a meccs utolsó pillanataiban végül a Nyergesújfalu tudott betalálni kissé szerencsés körülmények között, így nagyon fontos három pontot gyűjtött be, ezzel növelve az előnyét a tabellán.

Ehhez az Esztergom is kellett, amely pontot csent a Koppánymonostortól. A két csapat egyszer már összecsapott a szezonban, akkor döntetlennel ért véget a párharc, és most sem volt ez másképp, de most gól sem született. Ezzel két pontosra nőtt a Koppánymonostor hátránya a Nyergesújfalu mögött.

A dobogóra hajtó Vértessomló szomszédvári rangadót vívott a Környén és nagyon simán győzött 4-0-ra, így tartja a negyedik helyét.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 19. forduló

Tatai AC-DG Tát SE 6-0 (2-0)

Tata, vezette: Linn K. (Faragó Gy., Mihályi M.).

Tata: Csákány – Felső, Zuggó, Dragonya (Galambos, 69.), Mészáros L., Mészáros D., Martonfi (Koronczi, 61.), Bogár (Suhai, 61.), Györgykovács (Széles, 46.), Visnyovszki (Méhész, 61.), Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Tát: Iványi – Rábl (Kozma, 69.), Sáros, Farkas, Varga, Dékány, Putnoki (Kósa, 29.), Szalai, Tillman, Páldi, Kovács (Budavári, 29.). Vezetőedző: Szabó Attila.

Gólszerzők: Zuggó (12., 85.), Martonfi (31.), Máté-Kovács (51.), Bogár (60.), Mészáros D. (81.).

Jók: mindenki, illetve Sáros, Iványi.

Wéber Roland: – Jó volt a játékunk ritmusa, kellően türelmesek és megfelelően motiváltak voltunk még az utolsó percekben is. Sok jó teljesítmény volt és volt egy-két kiemelkedően jó is. Örülünk a győzelemnek és dolgozunk tovább.

Szabó Attila: – Mivel szombaton játszottuk a mérkőzést, több meghatározó játékosunk is hiányzott munkahelyi elfoglaltság miatt. Akik itt voltak, azok odatették magukat. A végére elfogytunk sajnos, és egy súlyosnak tűnő sérülést is elszenvedett Putnoki Bence, akinek jobbulást kívánunk.

Almásfüzitői SC–Wati-Kecskéd KSK 1-0 (0-0)

Almásfüzitő, vezette: Farkas B. (Katona B. M., Gabala Zs.).

Almásfüzitő: Farris – Berlik, Zsapka (Kiss, 46.), Kuzma, Szűcs, Sárközi, Farkas (Schönenfeld, 86.), Nagy (Bokréta, 92.), Németh, Egri (Minárcsik, 46.), Soós. Technikai vezető: Szalai Gábor.

Kecskéd: Véber – Neckernusz (Polovicz, 62.), Berki, Fábián, Gyenes, Vadkerti, Schmidt L., Plotár, Kovács, Tomayer, Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerző: Nagy (85.)

Kiállítva: Kiss (79., Almásfüzitő)

Jók: Farris, Berlik, Kuzma, Soós, illetve senki.

Szalai Gábor: – Minden edző ilyen első meccsről álmodik, ahol 1-0-ra nyer a csapata. Igazságtalan a futball, mert szerintem ezen a mérkőzésen egyik csapat sem érdemelt volna egy pontnál többet. További sok sikert kívánok a Kecskédnek!

Linczmaier László: – Sajnos ma is nagyon kevesen voltunk, de ez nem mentség erre a szörnyű játékra. Fogalmam sincs, hogy miképpen tudtuk elbukni ezt a meccset. Hiába vannak meg a ziccereink, gól nélkül elég nehéz nyerni. Az utóbbi évek egyik legrosszabb meccsét játszottuk, a héten újratervezés következik...

Bábolnai SE–Nyergesújfalu SE 1-2 (1-1)

Bábolna, vezette: Hegedüs R. (Vojvoda M., Hegedüs P.).

Bábolna: Szabó B. – Bognár, Kiss (Hajnal K., 84.), Czeglédi, Szendi, Németh, Hajnal P. (Takács K., 77.), Lanzendorfen, Szabó Á., Végh (Varga, 89.), Soha. Vezetőedző: Józsa Péter.

Nyergesújfalu: Erős – Cseh, Hajnal (Takács, 63.), Tóth (Vida, 93.), Farkas, Raffai, Mann, Balogh, Antal (Kozák, 46.), Szoboszlai, Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Antal (21., öngól), illetve Raffai (13.), Farkas (93.).

Kiállítva: Soha (94., Bábolna).

Jók: Szabó B., Bognár, Szendi, illetve Balogh, Cseh, Manga M., Tóth D.

Józsa Péter: – Hosszú veretlenségi sorozatunk szakadt meg, ettől függetlenül úgy érzem, hogy felnőttünk a feladathoz. Egy kis szerencsével pontot is szerezhettünk volna.

Darabos Gábor: – Gratulálok a Bábolnának, de a második félidei játékunk alapján úgy gondolom, hogy megérdemelt a győzelmünk.

Sárisápi BSE-Vértesszőlősi SE 1-0 (1-0)

Sárisáp, vezette: Szeibert P. (Linn K., Jászberényi M.).

Sárisáp: Sándor – Cserven (Farkas, 61., Jurásek K., 79.), Guzsik, Papp, Berkeszi (Marczinkó, 61.), Manger (Pozsonyi, 84.), Válent, Jurásek J., Karcagi, Yousif (Dékay, 84.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Vértesszőlős: Kovács – Szőke, Horváth, Müller (Németh, 63.), Wágner (Keleti, 81.), Dombai, Jónás, Bencsik, Nagy (Bognár, 63.), Kocsis, Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerző: Yousif (13.).

Kiállítva: Bencsik (94., Vértesszőlős).

Jók: Guzsik, Karcagi, Jurásek J., Yousif, illetve mindenki.

Fenyvesi László: – Izgalmas, hajtós mérkőzés volt, amit hamarabb is lezárhattunk volna, de az utolsó percig küzdenünk kellett a győzelemért.

Tokaji Zsolt: – Nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat…

Környe SE–Vértessomlói KSK 0-4 (0-2)

Környe, vezette: Kurali Z. (Jurák F., Sirokmán A.).

Környe: Bódis – Jónás, Mig (Nádudvari Á., 82.), Zelenai E. (Saáry, 82.), Stefán (Veres, 62.), Szerencse D., Patyi, Szabó, Nádudvari D., Jónás (Varga, 82.), Igaz (Babai, 72.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Vértessomló: Iváncsán – Tóth, Éliás, Eigner (Kovács L., 70.), Koller (Petőcz, 87.), Murányi (Dobbelaere, 46.), Pető (Avramia, 85.), Batin (Erl, 81.), Kovács K., Kovács S., Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Pető (31., 32.), Koller (47.), Kovács S. (85.).

Jók: senki, illetve Balogh.

Zelenai Erik: – Egy ki-ki mérkőzést játszottunk. Az eredmény nem tükrözi a mérkőzés képét, a játékvezetés pedig kritikán aluli volt.

Nagy Géza: – Az első gólig igen nehéz dolgunk volt, onnantól kezdve viszont már csak a gólkülönbség volt kérdéses. Ebben a Környében sokkal több van…

FC Esztergom–Koppánymonostori SE 0-0

Esztergom, vezette: Kreitl T. (Urbanics Á., Mihályi M.).

Esztergom: Órai – Várszegi B., Bereczki, Faragó B., Ribár, Bogárdi (Bugjó, 60.), Sándor, Bokros (Dobos, 72.), Ódor (Varga, 79.), Barlangi (Faragó M., 70.), Kopányi (Szlovák, 46.). Vezetőedző: Spóner József.

Koppánymonostor: Boros – Kalla, Valkó M., Rába, Csapó, Gelencsér (Korcsok, 62.), Schiller, Jóna (Hegedűs, 77.), Dávid, Simonka (Venczel, 72.), Alasztics (Fodor, 62.). Vezetőedző: Vigh László.

Jók: mindenki, illetve Schiller, Simonka.

Spóner József: – Gratulálok a csapatomnak a szívvel-lélekkel, hősies védekezéssel elért eredményhez. Többször szerencse is kellett, hogy ne kapjunk gólt, de tettünk is érte.

Vigh László: – Csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Nem tudok mit mondani arra, hogy ennyi helyzetből nem tudunk gólt szerezni. Törekedni fogunk ennek a kijavítására, de nem lesz egyszerű feladat.

A bajnokság állása:

1. Nyergesújfalu 19 14 2 3 58-23 44

2. Koppánymonostor 19 12 6 1 63-12 42

3. Tata 19 13 1 5 64-23 40

4. Vértessomló 19 11 3 5 47-27 36

5. Bábolna 19 9 4 6 31-25 31

6. Esztergom 19 7 5 7 33-41 26

7. Tát 19 8 0 11 36-45 24

8. Kecskéd 19 6 3 10 30-45 21

9. Almásfüzitő 19 6 3 10 27-50 21

10. Sárisáp 19 4 5 10 30-43 17

11. Vértesszőlős 19 4 4 11 32-63 16

12. Környe 19 1 2 16 22-76 5