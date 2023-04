NB III., Nyugati-csoport, 35. forduló

Április 30., vasárnap, 17 óra.

Kelen SC–Opus Tigáz Tatabánya

A fővárosi Kelen SC az utolsó négy meccséből egyet sem tudott megnyerni, legutóbb pont a Komáromtól szenvedett vereséget szerdán. A budai csapat még nem biztosította be a bennmaradását, így biztosan foggal-körömmel harcolni fog a pontszerzésért hazai környezetben, bár ez nem mindig elég. A 16. helyen tanyázó csapat eddig 7 alkalommal győzött, legutóbb öt meccsel ezelőtt, a Gyirmót II. ellen. A Tatabánya ezzel szemben egy nagyon fontos rangadót húzott be szerdán a Puskás Akadémia ellen, így tartja előnyét a tabella első helyén. A két klub nem ismeretlen egymás számára, legutóbb novemberben csaptak össze, akkor a Tatabánya 2-0-ra győzött hazai környezetben. Ezt most is aláírnák Gyürki Gergelyék, hiszen nagyon szoros a tabella eleje. A fő rivális, a Veszprém a Bicskét fogadja a 35. fordulóban.